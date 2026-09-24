Punxín plantea la creación de un área comercial e industrial

El portavoz de Compromiso por Galicia, concejal de obras y teniente de alcalde del Concello de Punxín, Eladio Fernández, llevará al pleno municipal del próximo 30 de septiembre una moción para iniciar las gestiones destinadas a impulsar la creación de un área comercial e industrial con servicios anexos en la zona de Barbantes.

El teniente de alcalde fundamenta la propuesta en el artículo 70.3 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia

De acuerdo con Fernández, la propuesta pretende abordar una carencia que, a su juicio, la localidad arrastra desde hace años: la falta de suelo disponible para el desarrollo de actividades económicas y la implantación de nuevos equipamientos públicos. La iniciativa plantea crear un polígono de unos 30.000 metros cuadrados aproximadamente, que podría acoger pequeñas industrias, comercios y otros servicios municipales como residencias de mayores o vivienda pública. “El objetivo es crear puestos de trabajo y tener en nuestro suelo empresas y comercios para prosperar”, señala. Entre las razones que expone para respaldar el proyecto se encuentra la ubicación estratégica de Punxín por su proximidad a Ourense, Ribadavia y O Carballiño: “Si trazamos un radio de unos 30 kilómetros alrededor del municipio, tenemos una población potencial importante”.

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El teniente de alcalde fundamenta la propuesta en el artículo 70.3 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, que, como recoge en el escrito de la moción, permite desarrollar planes especiales en los ayuntamientos sin planeamiento general o con plan básico municipal para crear suelo urbano, destinado a “usos industriales o terciarios, a equipos públicos o a la construcción de viviendas de promoción pública”. Fernández asegura haber recibido el apoyo de la directora xeral de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, en una reunión celebrada el 13 de marzo de 2026, y destaca que el proyecto podría financiarse a través de las ayudas del Igape, del IGVS y de la Diputación, “sin el coste de un solo euro para el Concello”, afirma.

La adquisición de suelo para ejecutar la actuación

En cuando a la ubicación de la actuación, el teniente de alcalde apunta que el Concello no dispone actualmente de terrenos de titularidad municipal clasificados como suelo urbano para desarrollar el polígono. Por ello, propone recurrir al artículo 70.3 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, para delimitar un ámbito de terrenos rústicos en el entorno de la N-120 y de la salida de la A-52 y promover un plan especial que permita su transformación en suelo urbano. “Solo así podríamos edificar y destinar el espacio a usos industriales, comerciales y a equipamientos públicos”, explica.

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Una vez definido el ámbito de actuación, Fernández considera que la expropiación es el sistema que más favorecería al Concello para adquirir los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto.