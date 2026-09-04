Manuel Araujo Montero, fundador de Arteficial de Ribadavia: “Ver que la gente responde nos da fuerza para seguir”

Manuel Araujo Montero es coordinador de la Oficina de Información Juvenil de Ribadavia. Ligado a la gestión cultural y a la juventud, fundó la Asociación Arteficial y el festival del mismo nombre, que continúa coordinando veinte años después.

Pregunta. ¿Cómo nació Arteficial?

Respuesta. Éramos un grupo de jóvenes que veníamos de tener experiencias fuera de Galicia y nos empapamos del espectro cultural de aquel momento. En Ribadavia había mucha vida cultural, pero no había un festival de música y arte alternativa. Quisimos combinar estas disciplinas y expandir las actividades artísticas por toda la villa, aprovechando el patrimonio de Ribadavia. Llenamos recintos amplios como A Picuxa, pero no queríamos ir a eventos más grandes, por lo que volvimos al conjunto histórico, buscando que la gente socialice en estos espacios.

P. ¿En qué ha cambiado en estas dos décadas?

R. La esencia era el “underground”. Con cero recursos hicimos algo bastante digno. Fuimos consiguiendo más, pero mantuvimos la esencia de hacer más con la creatividad. Evolucionamos gracias a las personas que forman parte de este colectivo y conseguimos algo complejísimo, que es tener relevo generacional. Trabajamos en el festival unas 12 personas, más cerca de 30 voluntarios, y yo soy el único que queda de los orígenes.

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P. El público ¿ha ido a más?

R. Es un festival de pequeño formato, para disfrutar de una programación cultural diversa, diferenciada, descentralizada, accesible y gratuita en el rural interior, con un programa que difícilmente se puede ver en otro lugar de Galicia. No queremos más público, sino un espacio agradable de socialización, selección gastronómica, propuestas artísticas diferentes, para todas las edades, en el que se pueda bailar, disfrutar y hablar.

P. Tras un año difícil, ¿tiene futuro Arteficial?

R. Mantener la calidad con los mismos recursos es difícil. La campaña de micromecenazgo nos dio fuerza. Pedir ayuda y ver que la gente responde se agradece muchísimo. Nos dio un empujón para seguir. Tenemos ayudas públicas pero falta patrocinio, marcas que apuesten por la actividad cultural en el rural.