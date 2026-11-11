Proyectos culturales del rural se dan a conocer en Ribadavia

Ribadavia se convertirá el próximo 21 de noviembre en punto de encuentro de la cooperación cultural transfronteriza con la celebración de la segunda edición del “Convívio. Territorios Conectados: cultura, ruralidad e identidades”. La cita reunirá a más de medio centenar de agentes culturales de Galicia, Portugal, Asturias y Castilla León, en una jornada que busca abrir nuevas vías de colaboración, dar visibilidad a los proyectos locales y favorecer la llegada de nuevas propuestas culturales a la comarca de O Ribeiro.

La iniciativa estará organizada este año por la Oficina Municipal de Información Xuvenil de Ribadavia (OMIX) y Arraiane Estudo, con la colaboración del Concello y el Museo Etnolóxico, además de varias entidades privadas. El responsable de la OMIX, Manuel Araujo Montero, explica que el encuentro nació tras la pandemia, con el fin de recuperar los espacios de relación entre profesionales y colectivos culturales de Galicia y el norte de Portugal. Tras una primera edición organizada por la Asociación Arteficial, y tras varios años de parón, la OMIX asume el relevo ampliando el alcance del proyecto al conjunto del noroeste peninsular.

“É unha oportunidade única para que os axentes culturais da contorna poidan visibilizar a súa actividade noutros territorios, expandir os seus proxectos e tamén para que Ribadavia poida acoller novos eventos”, señala Araujo. La intención es que el contacto permita identificar intereses compartidos y generar colaboraciones que puedan tener continuidad más allá de esta jornada.

Nueve entidades de O Ribeiro participarán en el encuentro, entre colectivos, asociaciones y activistas que dinamizan la comarca con propuestas vinculadas al patrimonio, la viticultura y actividades singulares como Ribadavia Activa-T, organizadora de la Noite Meiga, o Aldea Vella de Castrelo de Miño, entre otras. Entre los participantes figuran representantes de proyectos vinculados al cineasta Oliver Laxe, como Casa Quindous, en Os Ancares, y del artista asturiano Rodrigo Cuevas.

“Queremos que os colectivos poidan coñecerse, compartir problemas e pensar en solucións conxuntas”, apunta Araujo, para lo cual se organizarán varias mesas de debate sobre la cooperación a ambos lados de la frontera y las prácticas culturales descentralizadas, con experiencias de distintos territorios. Tras un almuerzo se realizará una ruta “na que os asistentes van descubrir espazos da comarca que poden acoller eventos. Explicarémoslles os recursos que temos e convidarémolos a imaxinar que actividades se poderían facer”.

La programación incluirá propuestas artísticas que culminarán con música en directo y ambiente festivo en la Praza Maio