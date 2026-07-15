FLOTA DE COCHES
Novedoso servicio de movilidad sostenible para la Ribeira Sacra
FLOTA DE COCHES
El proyecto EMICOU (Estrategia de Movilidad Inteligente Conectada de Ourense) llega a la provincia con la idea de transformar la movilidad de su población ante las dificultades que presenta la dispersión poblacional del territorio. Esta iniciativa innovadora se pone en marcha en la Ribeira Sacra para solucionar la falta de conexión de una zona clave para el turismo ourensano.
Ayer, la Estación Intermodal de Ourense acogió la presentación oficial de esta alianza institucional y empresarial, impulsada por la Diputación de Ourense, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la empresa ourensana Mobify. Todos los vehículos de la flota de Mobify -tanto eléctricos como híbridos- podrán destinarse a este proyecto, aunque de inicio irán una veintena de coches 100% eléctricos a la Ribeira Sacra. Los puntos de recogida y devolución aparecerán reflejados en la aplicación móvil en los principales enclaves de la zona.
Noelia Rodríguez, presidenta de AJE Ourense, destacó que la asociación pone su red y energía al servicio de este modelo porque “el futuro de nuestra provincia no se construye solo en la ciudad, se construye en cada rincón”. Por ello, invitó a mirar EMICOU como “un punto de partida”.
Por su parte, la directora de operaciones de Mobify, Nuria Iglesias, recordó el crecimiento de esta compañía totalmente ligada a su propio territorio, pasando de tener 10 coches a 80 en cuatro años, extendiéndose cada vez a más territorios, pero recordando su origen: “Un servizo como o noso é esencial no noso territorio, e por iso non podemos irnos dunha terra que nos ten dado todo e á que agora temos a obriga de devolverllo”.
Para el presidente de la Diputación, Luis Menor, “darlle a solución de mobilidade a Ribeira Sacra, significa que se pode trasladar a calquera lugar”, con el horizonte puesto en lograr una “solución integral de mobilidade” para la provincia. El objetivo, recalcó, es “achegarse dun xeito sostible, eficaz”, buscando primero la “satisfacción aos habitantes, que é o principal, e aos moitísimos visitantes”.
Menor adelantó como medida complementaria a esta nueva forma de transporte, la apertura de un gran centro de recepción de visitantes en Pereiro de Aguiar, como puerta a la Ribeira Sacra. Este espacio ordenaría los accesos y canalizaría a los viajeros hacia transportes sostenibles, con el fin de evitar que la zona se convierta en un destino saturado por la masa turística, preservando así su patrimonio cultural y natural.
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