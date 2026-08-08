Galería | Progo se llena de vida y reencuentros con una comida entre vecinos, en fotos
Galería | Progo se llena de vida y reencuentros con una comida entre vecinos, en fotos | Alan Pérez

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75 RESIDENTES HABITUALES

La aldea de Progro, en O Riós, reúne a unas 300 personas, cuatro veces su población habitual, en un encuentro que reúne a varias generaciones de vecinos, familiares y emigrantes retornados

La aldea de Progo, en el municipio de O Riós, volvió a llenarse de vida con el encuentro anual de vecinos, familiares y emigrantes retornados que reunió a unas 300 personas, cuatro veces más que los alrededor de 75 residentes habituales. Durante una jornada, las calles y las mesas recuperaron el bullicio de otros tiempos, con familias llegadas desde Galicia, España y el extranjero.

“Antes os mozos xuntabamonos no río e faciamos unha comida”, recuerda Benjamín Álvarez, uno de los organizadores. A medida que los jóvenes se fueron marchando por motivos laborales, resurgió la idea: “Decidimos volver a xuntarnos todos unha vez ao ano e traer ás familias”, cuenta. “A xuntanza foi crecendo porque primeiro viñan os fillos, as parellas, agora xa netos e bisnetos, asique cada ano somos mais”, apunta.

Hay vecinos que regresan desde Vigo, Valencia, Mallorca, Bilbao, Barcelona o Madrid, y este año se sumó un grupo de invitados desde Alemania. Muchos aprovechan sus vacaciones para regresar al pueblo y reencontrarse con familiares y amigos, en una cita que reúne a varias generaciones. El más veterano volvió a ser Victorino, de 96 años, encabezando la mesa, mientras que la más pequeña cuenta con poco más de un año.

“Nos parece unha idea fantástica porque é unha maneira de volver a vernos. É unha marabilla, porque nos criamos xuntos e encontrámonos así cos amigos da infancia”, explica María Jesús Álvarez, otra de las organizadoras.

La cita, coincidiendo con las fiestas de San Miguel, incluyó un menú con carne ao caldeiro, pulpo, bebidas y postre. Un dúo musical animó la sobremesa.

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