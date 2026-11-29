Galería | Rubiá revive la tradición de la matanza, en imágenes

La tercera Festa da Matanza de Rubiá reunió a más de 600 personas en torno a un menú tradicional y a una jornada dedicada a recuperar el recuerdo de una costumbre que pierde presencia en los hogares

Rubiá volvió a rendir homenaje a la tradición de la matanza con la celebración de la tercera Festa da Matanza, una cita que reunió a más de 600 personas en el polideportivo municipal.

La jornada permitió recuperar los sabores y recuerdos de una costumbre que, aunque todavía se mantiene en algunas casas, ha ido perdiendo presencia con el paso de los años. La sopa y el cocido, acompañados de productos del cerdo, protagonizaron el menú.

La celebración también contó con sorteos de cestas y lotes de productos de la matanza, además de distintas iniciativas impulsadas por el ANPA del colegio Virxe do Camiño para recaudar fondos destinados al centro educativo.

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Estas son las imágenes de una jornada marcada por la gastronomía, la música y el recuerdo de una tradición que Rubiá busca mantener viva.