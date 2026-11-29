SABORES GALLEGOS
Galería | Rubiá revive la tradición de la matanza, en imágenes
SABORES GALLEGOS
Rubiá volvió a rendir homenaje a la tradición de la matanza con la celebración de la tercera Festa da Matanza, una cita que reunió a más de 600 personas en el polideportivo municipal.
La jornada permitió recuperar los sabores y recuerdos de una costumbre que, aunque todavía se mantiene en algunas casas, ha ido perdiendo presencia con el paso de los años. La sopa y el cocido, acompañados de productos del cerdo, protagonizaron el menú.
La celebración también contó con sorteos de cestas y lotes de productos de la matanza, además de distintas iniciativas impulsadas por el ANPA del colegio Virxe do Camiño para recaudar fondos destinados al centro educativo.
Estas son las imágenes de una jornada marcada por la gastronomía, la música y el recuerdo de una tradición que Rubiá busca mantener viva.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SABORES GALLEGOS
Galería | Rubiá revive la tradición de la matanza, en imágenes
TEMBLORES EN EL BIERZO
La tierra se agita en Rubiá: un nuevo terremoto de 2,5 llega tras el gran temblor de octubre
AYUDA DE LA XUNTA
Las instalaciones infantiles de Quereño serán renovadas
ENORME SOCAVÓN
Vecinos urgen el arreglo de un camino en Biobra
Lo último
HOMENAJE AL MÚSICO GALLEGO
La música de Carlos Núñez cambia de flauta por una noche en Oviedo
EXAMEN PRÁCTICO
Aprobar el carné de conducir en O Barco, todo un desafío
O espectáculo da infidelidade
TRADICIÓN COMO PUNTO DE ENCONTRO
A ruralidade, un fío que une todos os pobos do mundo