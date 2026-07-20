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Infografía | Chapuzones seguros y prevención en verano

DISFRUTE SEGURO

La provincia de Ourense posee una amplia red de playas fluviales que sumada a las piscinas exteriores gestionadas por los concellos, son el refugio perfecto contra las altas temperaturas. La capital redobla la apuesta combinando el relax incomparable de sus termas con la diversión del parque acuático de Monterrei. Para disfrutar del verano con seguridad, aquíhay algunas pautas clave de protección solar y prevención frente a los riesgos estivales más comunes

Cuidados en verano.
Cuidados en verano. | La Región

El verano está para disfrutarlo, pero entre las olas de calor y el sol apretando, es fácil terminar agotado o sufriendo algún percance. Para pasar una temporada fresca, saludable y sin sorpresas, aquí tienes los consejos esenciales organizados por áreas clave:

Infografía sobre la prevención en verano.
Infografía sobre la prevención en verano. | MPL

1. Hidratación y Nutrición

Agua constante, no solo cuando tengas sed: La sed es un indicador tardío de deshidratación. Acostúmbrate a beber pequeños sorbos de agua a lo largo del día.

Alimentos ricos en agua: Apuesta por frutas y verduras de temporada como sandía, melón, pepino, tomate o piña. Los platos fríos (gazpacho, salmorejo, ensaladas) son perfectos para nutrirte sin recargar la digestión.

Cuidado con ciertas bebidas: Modera el alcohol, las bebidas con mucho azúcar y el exceso de cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de líquidos.

2. Protección Solar y Cuidado de la Piel

Fotoprotector a diario: Aplica crema solar de amplio espectro (mínimo FPS 30, idealmente FPS 50) unos 20-30 minutos antes de salir de casa. Reaplícate cada 2 horas o tras salir del agua/sudar.

Respeta las horas críticas: Evita la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 17:00, momento en que los rayos UV son más dañinos.

Equípate bien: Usa gafas de sol homologadas con filtro UV, sombreros o gorras, y ropa holgada de colores claros en tejidos transpirables (algodón o lino).

Curiosidad

💡 Regla rápida de la sombra: Si tu sombra proyectada en el suelo es más corta que tu altura real, el sol está en su punto más alto y agresivo. ¡Busca sombra inmediatamente!

3. Mantener la Casa Fresca

Estrategia de ventilación: Aplica el "efecto cueva": baja persianas y cierra ventanas durante las horas de más calor. Ventila temprano por la mañana o bien entrada la noche.

Uso eficiente del aire acondicionado: Mantén el termostato alrededor de los 24 °C - 26 °C. Ponerlo a menor temperatura no enfriará la habitación más rápido y disparará el consumo eléctrico.

Electrodomésticos a raya: Evita encender el horno o aparatos que generen mucho calor en las horas centrales del día.

4. Alimentos y Salud en la Calle

Cadena de frío estricta: Con el calor, las bacterias como la Salmonella se multiplican rápido. Mantén la comida fresca en neveras portátiles si vas a la playa o al campo y no dejes alimentos cocinados fuera de la nevera.

Cuidado con colectivos vulnerables: Presta especial atención a niños, personas mayores y mascotas. Nunca dejes a nadie (tampoco a animales) dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera "solo dos minutos".

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