Infografía | Chapuzones seguros y prevención en verano

El verano está para disfrutarlo, pero entre las olas de calor y el sol apretando, es fácil terminar agotado o sufriendo algún percance. Para pasar una temporada fresca, saludable y sin sorpresas, aquí tienes los consejos esenciales organizados por áreas clave:

Infografía sobre la prevención en verano. | MPL

1. Hidratación y Nutrición

Agua constante, no solo cuando tengas sed: La sed es un indicador tardío de deshidratación. Acostúmbrate a beber pequeños sorbos de agua a lo largo del día.

Alimentos ricos en agua: Apuesta por frutas y verduras de temporada como sandía, melón, pepino, tomate o piña. Los platos fríos (gazpacho, salmorejo, ensaladas) son perfectos para nutrirte sin recargar la digestión.

Cuidado con ciertas bebidas: Modera el alcohol, las bebidas con mucho azúcar y el exceso de cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de líquidos.

2. Protección Solar y Cuidado de la Piel

Fotoprotector a diario: Aplica crema solar de amplio espectro (mínimo FPS 30, idealmente FPS 50) unos 20-30 minutos antes de salir de casa. Reaplícate cada 2 horas o tras salir del agua/sudar.

Respeta las horas críticas: Evita la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 17:00, momento en que los rayos UV son más dañinos.

Equípate bien: Usa gafas de sol homologadas con filtro UV, sombreros o gorras, y ropa holgada de colores claros en tejidos transpirables (algodón o lino).

Curiosidad 💡 Regla rápida de la sombra: Si tu sombra proyectada en el suelo es más corta que tu altura real, el sol está en su punto más alto y agresivo. ¡Busca sombra inmediatamente!

3. Mantener la Casa Fresca

Estrategia de ventilación: Aplica el "efecto cueva": baja persianas y cierra ventanas durante las horas de más calor. Ventila temprano por la mañana o bien entrada la noche.

Uso eficiente del aire acondicionado: Mantén el termostato alrededor de los 24 °C - 26 °C. Ponerlo a menor temperatura no enfriará la habitación más rápido y disparará el consumo eléctrico.

Electrodomésticos a raya: Evita encender el horno o aparatos que generen mucho calor en las horas centrales del día.

4. Alimentos y Salud en la Calle

Cadena de frío estricta: Con el calor, las bacterias como la Salmonella se multiplican rápido. Mantén la comida fresca en neveras portátiles si vas a la playa o al campo y no dejes alimentos cocinados fuera de la nevera.

Cuidado con colectivos vulnerables: Presta especial atención a niños, personas mayores y mascotas. Nunca dejes a nadie (tampoco a animales) dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera "solo dos minutos".