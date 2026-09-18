Luz y devoción acompañaron a la Saleta en Cea

Las calles de San Cristovo de Cea se llenaron este jueves de emoción y devoción con la procesión de las antorchas, uno de los actos más destacados de la novena en honor a la Virgen de la Saleta. Cientos de vecinos y fieles de la villa y de otros puntos de la comarca participaron en esta cita nocturna, que se celebra desde hace cuatro años a instancias del actual párroco, Luis Cachaldora Gago, y que ha ido ganando participación.

La procesión partió a las 21,30 horas de la capilla de A Saleta, después de la misa, y recorrió las principales calles de la localidad. Los participantes acompañaron a la imagen portando pequeñas antorchas, que iluminaron el recorrido, mientras la Banda de Música de Lugo puso el acompañamiento musical. “Todo o pobo acompaña á procesión. É moi especial en Cea, a xente chora ante os pés da Virxe e esperta gran emoción. É unha devoción grandísima”, explica el párroco.

Fue el momento más emotivo de la novena, que comenzó el día 11, y continuará hasta el sábado 19, día en el que tendrá lugar la clausura de los actos religiosos. A las 19,30 horas se celebrará la última misa del novenario, presidida por el vicario pastoral, Francisco Pernas, y en el que la Virgen de la Saleta saldrá al exterior, donde los fieles la llenarán de flores.

Los días grandes serán el domingo 20 y el lunes 21, con la misa con procesión a las 12,00 horas ambos días, en la que la Virgen de la Saleta saldrá en carroza, acompañada por las ofrendas florales. En el cortejo tendrán un protagonismo especial las personas ofrecidas a la Virgen, una tradición vinculada especialmente a mujeres que afrontan un cáncer o con algún familiar que padece la enfermedad. “Pídeselle axuda para todo, pero sobre todo mulleres con cáncer, que son as ofrecidas. Elas saen ao lado da carroza da Virxe o domingo e o luns, con vestidura branca”, señala el párroco. El lunes, cierre de las fiestas, la misa estará presidida por el vicario general, Joaquín Borrallo.

Festejos

La programación festiva arranca hoy con una verbena amenizada por la orquesta Olympus y DJ Dab. El sábado 19 por la noche actuarán Metrópolis y A Gramola.

El domingo 20, la Banda de Música Santágueda de Coles protagonizará el pasacalles y la verbena correrá a cargo de Los Satélites y Aqua Music. El lunes 21, último día de las fiestas, la Banda de Música de Muimenta animará el pasacalles y ofrecerá también un concierto y la verbena correrá a cargo de la orquesta New York.