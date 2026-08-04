La base aérea Antela recibirá 4 millones para ampliar su capacidad operativa

La base de medios aéreos contra incendios forestales de Antela, ubicada en el Concello ourensano de Sandiás, experimentará una profunda modernización gracias a una inyección económica superior a los cuatro millones de euros.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, destacó que esta intervención no solo reforzará las labores preventivas de la comunidad, sino que aumentará significativamente los recursos logísticos y humanos destinados a extinguir las llamas sobre el terreno. “Levamos tempo traballando non só na prevención senón tamén na dotación de máis medios de extinción”, subrayó el máximo dirigente gallego.

Seis aviones

La actuación contempla diseñar una nueva pista de aterrizaje, mejorar los accesos y levantar un moderno edificio para hospedar adecuadamente a los pilotos. Gracias a esta gran renovación, el aeródromo tendrá capacidad operativa suficiente para acoger simultáneamente hasta seis aviones de carga en tierra.

Las obras, que pretenden renovar integralmente unas instalaciones con más de treinta años de antigüedad, comenzarán este mismo año, justo cuando finalice la actual temporada de alto riesgo de fuegos. Los cálculos técnicos apuntan a que los trabajos de mejora y ampliación estructural estarán completamente terminados a finales del año 2027.

El proyecto, cofinanciado al 75% mediante el programa operativo europeo Interreg Poctep de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, incluye múltiples labores estructurales. Respecto a la pista, se acondicionará el terreno moviendo tierras, creando firmes resistentes y aplicando precisos sistemas de drenaje y señalización. Por otro lado, la construcción del inmueble para las tripulaciones abarcará la cimentación, la instalación de estructuras metálicas, fachadas, revestimientos, pavimentos y climatización, además de los correspondientes sistemas de electricidad y fontanería.

Además, el complejo forestal estará dotado de modernas instalaciones exteriores, como grandes depósitos de agua y retardantes ecológicos. El recinto perimetral sumará un nuevo cerramiento, un renovado sistema de iluminación general, potentes equipos de bombeo, un cuarto de mantenimiento, una amplia pérgola para el aparcamiento, sirenas, antenas y un pozo de captación propio destinado a alimentar permanentemente los tanques.

5,61 millones para Galicia

Esta fuerte inversión responde a la estrategia general de la Consellería de Medio Rural, centrada en optimizar infraestructuras prestando especial atención a la red de bases de unidades operativas. El plan autonómico destinará un total de 5,61 millones de euros entre los años 2025 y 2026 para reformar cinco instalaciones repartidas por toda Galicia, dando así continuidad a trabajos previos.