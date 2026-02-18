Más de 7.000 millones para paliar los daños del temporal

El Gobierno aprobó un Real Decreto-ley con ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados por las borrascas en Extremadura y Andalucía, tras declarar estas zonas como emergencia de protección civil. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que los recursos cubrirán daños en viviendas, comercios, infraestructuras, el sector agrícola y pesquero, y compensarán a más de 12.400 personas desalojadas, con 150 euros por persona y día.

“Por ejemplo, esto supone para una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar, una ayuda directa de 6.000 euros”, detalló. Las ayudas serán compatibles con otras subvenciones, estarán exentas de tributación en IRPF y no computarán para el ingreso mínimo.

El decreto contempla también 2.000 millones de euros en ayudas directas a ayuntamientos para reparar infraestructuras afectadas por lluvias e inundaciones. Montero destacó que “es una transferencia y no un préstamo” y que se anticipará y financiará el 100% de los daños. Asimismo, se flexibilizará la regla de gasto de comunidades autónomas y corporaciones locales y se lanzará un Plan de Empleo de 50 millones de euros para contratar a personas desempleadas en obras y servicios de interés general. La ministra recalcó que “aunque aprobemos las ayudas hoy, puede ser que en el futuro haya que incorporar algo que aparezca como daño nuevo a lo largo de los peritajes”.

En materia fiscal, se prevén exenciones de IBI, reducción del impuesto sobre actividades económicas en 2026 para inmuebles dañados, y reducciones de módulos del IRPF y del IVA simplificado para explotaciones agrarias. Para la seguridad social se contemplan prestaciones por cese de actividad para autónomos, ERTE por fuerza mayor con exención de cotizaciones, aplazamiento y moratoria de cuotas, y reducción de 35 a 5 jornadas cotizadas para el subsidio de desempleo de trabajadores agrarios eventuales.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentó el Plan Andalucía Actúa, con 1.780 millones de euros iniciales. El plan está “abierto” y podrá ampliarse según se evalúen nuevos daños. Se destinan 988 millones al sector agrícola, con 700 millones en ayudas directas para 33.000 explotaciones afectadas, y 31 millones para el sector pesquero. Para carreteras y autovías se destinan más de 535 millones, actuando sobre más de 1.000 kilómetros de vías. Además, se contemplan 35 millones para pymes y autónomos, 60 millones para centros educativos, 13 millones para centros sanitarios, 50 millones a municipios para recuperación de servicios públicos y 4 millones para mejorar la atención de emergencias y al Infoca.

Moreno subrayó que “más rápido no se puede ir, porque las cosas hay que hacerlas siempre con solvencia técnica, con coordinación y cumpliendo los plazos que son obligados” y recalcó la importancia de la colaboración entre administraciones. Las medidas del plan autonómico deberán complementarse con actuaciones del Gobierno central y de la Unión Europea, movilizando fondos del Fondo de Contingencia y del Fondo de Solidaridad europeo, y utilizando superávit y remanentes de tesorería de 2024 y 2025 sin que computen en reglas fiscales. Moreno concluyó que “los andaluces esperan de nosotros coordinación, colaboración y celeridad para que Andalucía vuelva a la normalidad”.