El auge de los “wearables” pone a la intimidad bajo constante seguimiento

La evolución de los sensores no invasivos, como el uso de relojes o bandas que miden las pulsaciones o el tiempo de sueño -”wearables” o pequeños aparatos electrónicos que se pueden llevar puestos-, ha transformado la monitorización de constantes de una práctica médica reactiva a un flujo continuo de análisis biométrico en tiempo real.

Esta transición hacia la salud preventiva permite capturar biomarcadores esenciales (como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los niveles de glucosa, la saturación de oxígeno o la electrodermoquímica) sin interrumpir la rutina diaria del usuario.

La principal ventaja de esta integración radica en la capacidad de detectar anomalías fisiológicas en sus etapas iniciales, mucho antes de que se manifiesten como síntomas clínicos. Asimismo, empodera a los individuos con un conocimiento sin precedentes sobre su propio cuerpo, optimizando el manejo de condiciones crónicas y promoviendo intervenciones de estilo de vida personalizadas que reducen la carga sobre los sistemas de salud.

Sin embargo, la omnipresencia de este control biométrico introduce importantes riesgos éticos, técnicos y de seguridad. El almacenamiento y procesamiento de datos biológicos tan íntimos en entornos personales expone al usuario a vulnerabilidades de privacidad críticas.

A nivel técnico, la falta de precisión o las falsas alarmas de sensores no calificados médicamente pueden desencadenar diagnósticos erróneos o saturación de servicios sanitarios.

Permisos

Un acceso no autorizado o la comercialización de este perfil fisiológico detallado podría derivar en prácticas discriminatorias por parte de aseguradoras o empleadores. Además, la dependencia continua de la monitorización biométrica conlleva riesgos psicológicos, como el aumento de la ansiedad o el desarrollo de fijaciones hipocondríacas.

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En este escenario, marcos legislativos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa exigen clasificar esta información como categorías especiales de datos de salud, imponiendo evaluaciones de impacto rigurosas, el consentimiento explícito del usuario y la privacidad desde el diseño. En última instancia, para que las tecnologías de salud preventiva alcancen su verdadero potencial sin comprometer los derechos del usuario, el sector debe priorizar el procesamiento local de datos, la criptografía de extremo a extremo y marcos regulatorios estrictos.