El debate sobre vetar las redes sociales a menores gana fuerza en Europa

La protección de los derechos de los menores en internet se intensifica ante el impacto de las plataformas digitales, con redes sociales cada vez más expuestas a prácticas abusivas.

Europa se mueve hacia un mayor control del acceso de los menores a las redes sociales, y aunque España aún no ha dado el paso de una prohibición total, los cambios legales y técnicos apuntan a un escenario cada vez más restrictivo para proteger a niños y adolescentes en el entorno digital.

La prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido está cada vez más cerca. A mediados de enero la Cámara de los Lores aprobó una enmienda que propone esta restricción con una amplia mayoría.

EL uso de los teléfonos móviles en la escuela es uno de los puntos clave del debate político para la adopción de medidas de protección online

El Gobierno de Reino Unido no está de acuerdo con aplicar la prohibición de forma directa, pero reconoce el problema. Por eso, antes de la votación lanzó una consulta pública para estudiar cómo reducir el “uso nocivo de Internet” entre niños y adolescentes.

Este debate llega tras el paso dado por Australia, que desde diciembre prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. En Reino Unido ya existen otras medidas para proteger a los menores en Internet. Desde 2023, la Ley de Seguridad en Línea obliga a verificar la edad para impedir el acceso a contenidos pornográficos. Aun así, el propio Gobierno admite que muchos padres siguen preocupados. En paralelo, el Ejecutivo ha apoyado la prohibición del uso de móviles en los colegios, defendiendo que no tienen cabida en las aulas.

En España no existe todavía una prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, pero el debate está muy vivo y empieza a haber cierto consenso. El Gobierno español ha propuesto elevar la edad mínima para usar redes sociales y lleva tiempo trabajando en sistemas de verificación de edad digital, como la llamada cartera digital, para limitar el acceso de los menores a contenidos inapropiados.