Disfraces fáciles para Samaín: ideas de última hora para hacer en casa con los niños

Samaín está a la vuelta de la esquina y muchos padres buscan disfraces fáciles para niños que puedan preparar a última hora con materiales que ya tienen en casa. Con ropa vieja, cartón, sábanas y un poco de maquillaje es posible crear propuestas originales sin necesidad de comprar un traje completo.

Además de los clásicos personajes terroríficos, en Galicia hay opciones inspiradas en la tradición popular, como la Santa Compaña, las meigas o los seres mitológicos. Son alternativas para celebrar Samaín con un toque propio y acercar a los más pequeños a las leyendas gallegas.

Disfraz de esqueleto con cinta adhesiva blanca

Camiseta y pantalón negros con tiras blancas que dibujan los huesos. Una opción económica y fácil de preparar en casa. | La Región

Una camiseta negra de manga larga, un pantalón negro ceñido (estilo legging) y cinta adhesiva blanca bastan para crear un disfraz de esqueleto. Solo hay que pegar tiras sobre la ropa para dibujar los huesos del pecho, los brazos y las piernas. Otra opción es dejar que los propios niños dibujen los huesos sobre una cartulina blanca y posteriormente recurrir a recortarlos y pegarlos con la ayuda de cola apta para tejidos. Para completar el conjunto, se puede recurrir a maquillaje blanco y negro en la cara.

Es una opción rápida, económica y fácil de adaptar a distintas edades. Para evitar riesgos, conviene utilizar cinta adecuada para la ropa y comprobar que no irrite la piel.

Una momia con una sábana vieja

Tiras de tela blanca sobre ropa cómoda. Conviene dejar libres la cara y el cuello y evitar que las vendas arrastren. | La Región

Una sábana blanca que ya no se utilice puede convertirse en un disfraz de momia. Basta con cortarla en tiras anchas y colocarlas sobre la ropa del niño, dejando suficiente libertad para caminar, sentarse y mover los brazos. Para que el disfraz se vea mejor, una opción es utilizar por encima vendas de heridas recubriendo la sábana. Otra opción es utilizar una camiseta y un pantalón largo estilo legging blanco.

Para darle un aspecto envejecido, se pueden utilizar tonos grises o marrones en algunas zonas de la tela. Es importante no cubrir la cara ni el cuello y evitar que las tiras arrastren por el suelo, para que el disfraz resulte cómodo y seguro.

Zombi con ropa que ya no se utiliza

Una camisa vieja, pantalones desgastados y manchas de pintura lavable dan forma a este disfraz. Imagen creada con inteligencia artificial. | La Región

El disfraz de zombi permite aprovechar prendas viejas o que se hayan quedado pequeñas. Una camisa, unos pantalones y unas zapatillas que ya no se usen pueden transformarse con algunos cortes y manchas de pintura lavable.

El maquillaje pálido, las ojeras y unos detalles oscuros completan el resultado. Si se utiliza maquillaje infantil específico para la piel, es recomendable comprobar antes sus indicaciones y evitar aplicarlo cerca de los ojos.

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Hombre lobo con vaqueros y una camisa vieja

Vaqueros, camisa de cuadros, retales de pelo sintético y orejas de fieltro sujetas con una diadema. Imagen creada con inteligencia artifial. | La Región

Para preparar un disfraz de hombre lobo solo se necesitan unos vaqueros, una camisa que pueda rasgarse y un poco de maquillaje. Los bordes deshilachados y algunos mechones de pelo sintético o una diadema con orejas de lobo ayudan a crear el aspecto del personaje.

Las orejas de cartón o fieltro, sujetas a una diadema, son otro complemento sencillo. No hace falta comprar un traje completo para conseguir un resultado reconocible.

Muñeco de vudú con tela y cartón

Ropa marrón o de arpillera, remiendos de fieltro, botones grandes y costuras dibujadas para crear un efecto de muñeco de trapo. Imagen creada con inteligencia artificial. | La Región

Para quienes buscan una propuesta más original, se puede crear un muñeco de trapo con tela de arpillera o una tela marrón (también se puede utilizar un saco de patatas), rotuladores aptos para ropa y piezas de fieltro. Los detalles dibujados pueden imitar costuras y remiendos, sin necesidad de utilizar agujas ni objetos punzantes.

El conjunto se puede completar con ropa de tonos neutros y maquillaje suave. Si se emplean pegamentos, deben ser adecuados para manualidades infantiles y utilizarse bajo supervisión adulta.

Disfraces gallegos para celebrar Samaín

Samaín también ofrece la oportunidad de inspirarse en el imaginario tradicional gallego. Estas ideas permiten preparar disfraces diferentes con materiales económicos y, al mismo tiempo, acercar a los niños a las leyendas de Galicia.

Algunos disfraces del Samaín para no perder la esencia gallega. | La Región

Meiga gallega: un vestido oscuro, una capa hecha con una tela vieja y un sombrero de cartulina. Una escoba o una pelota pintada de violeta simulando a una bola de cristal u orbúculo puede completar el conjunto.

Santa Compaña: ropa blanca o gris, una capa ligera y una pequeña linterna de luz LED para representar a la procesión de almas de la tradición popular. No se deben utilizar velas reales.

Trasno: ropa vieja en tonos verdes o marrones, orejas puntiagudas de cartón y una cola de tela. El maquillaje puede añadir pecas y una nariz oscura.

Ser mitológico del bosque: hojas de papel o fieltro pegadas a una camiseta vieja, una capa verde y una corona vegetal elaborada con materiales ligeros.

Calacú o calabaza de Samaín: una camiseta naranja, unos pantalones oscuros y una cara recortada en fieltro negro para pegar sobre la parte delantera. Es una opción sencilla para los más pequeños.

Consejo: para los niños de 0 a 3 años se recomienda dejar siempre las esquinas recortadas en círculo, sobre todo si se utilizan cartulinas. Otra recomendación es sustituír esta por goma eva, ya que es más blandita y evita cortes.