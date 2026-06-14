Eclíptica planetaria: ¿qué es? y ¿dónde verla?

El 2026 es un año marcado en el calendario de muchos amantes de la astronomía. Quedan menos de dos meses para que desde la provincia de Ourense se pueda observar el eclipse total de sol que va a ocurrir el 12 de agosto.

Cerca de 60 días hasta este evento pero si la espera es mucha, aquí tienes otro evento astronómico que puede ayudar a hacer más corta la espera. Si este 14 y 15 de junio miras al cielo puedes disfrutar de la eclíptica planetaria o desfile de planetas.

Es un evento poco común pero que a lo largo del año sucede algunas veces y que permite observar desde la Tierra uno de los miles de eventos astronómicos.

¿Qué es una eclíptica planetaria?

También conocida como desfile planetario. Este hecho ocurre cuando tres o más planetas se alinean en su órbita alrededor del sol y desde la Tierra se les puede ver de manera ordenada y juntos pese a que los separan millones de kilómetros.

Esto es lo que está sucediendo en estos días y que puedes disfrutar hasta el 15 de junio. Júpiter, Venus y Mercurio parecerán juntarse en la misma región gracias a las distintas trayectorias que siguen alrededor del sol.

Este fenómeno es el más común de los desfiles planetarios que es la convergencia de tres planetas y suele suceder algunas veces al año. La alineación de cuatro se da una vez al año mientras que 5 o 6 solo ocurre cada pocos años.

¿Dónde verla?

Este desfile planetario puedes verlo desde tu ciudad y siempre suele vislumbrarse más en las últimas horas del atardecer o amanecer. Te recomendamos hacer la observación desde un punto elevado y alejado de las urbes.

Un lugar con poca contaminación lumínica también ayuda a tener una mayor claridad en este tipo de avistamientos.

Si puedes usar un telescopio puede ayudarte a disfrutar de esta experiencia.