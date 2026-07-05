España registra en julio 153 muertes atribuibles al calor

El Instituto de Salud Carlos III cifró en 153 las muertes atribuidas a altas temperaturas durante los primeros días de julio, concretamente desde el 1 al 4 de julio de 2026, lo que supone un 59,3% menos (223 fallecimientos menos) que durante el mismo periodo de 2025. Según las cifras del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), durante los cuatro primeros días de 2025 se produjeron 376 muertes relacionadas con altas temperaturas, casi 100 personas por día, mientras que este año se han producido 51 el día 1; 36 el día 2 y 33 tanto el día 3 como el 4.

Por su parte, en junio de 2026 se cifraron en 937 las muertes asociadas al calor.

Por su parte, en junio de 2026 se cifraron en 937 las muertes asociadas al calor. Las cifras más cercanas a esta se produjeron en los meses de junio de 2022 y 2017, con 828 y 1.000 defunciones, respectivamente. Los registros históricos que recaba el sistema MoMo evidencian una gran variabilidad en la mortalidad asociada al calor en el mes de junio durante el último lustro.

Mayores cifras

Así, en junio de 2025 se contabilizaron 380 muertes atribuibles al exceso de temperatura en el territorio nacional, mientras que en el mismo mes de 2024 la cifra se situó en 32 fallecimientos, estimaciones que, a su vez, contrastan con los 142 decesos que se reportaron en junio de 2023. De este modo, los datos de este año se multiplican casi por tres las muertes registradas el año anterior y superan ampliamente las estadísticas de los ejercicios precedentes.

Durante junio, la mayoría de muertes se produjeron en los últimos días del mes, siendo el día 25 el día con más muertes. En cuanto al perfil de los fallecidos, 366 fueron hombres y 571, mujeres. La gran mayoría tenía más de 65 años (940) y, de estos, 632 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en el País Vasco se ha producido el mayor número de muertes (153)

Por comunidades autónomas, se estima que en el País Vasco se ha producido el mayor número de muertes (153) asociadas al calor en junio, seguida de Cataluña, con 127. El organismo público recordó que el sistema de estimación MoMo no realiza un recuento directo de muertes clínicas o certificadas por golpe de calor, sino que desarrolla una aproximación estadística. El modelo compara la mortalidad diaria observada por todas las causas con la mortalidad esperada según las series históricas, y cruza estas desviaciones con la evolución de las temperaturas extremas.

Mediante esta metodología, el Instituto de Salud Carlos III estima el exceso de mortalidad global y extrae la proporción de decesos que se pueden asociar directamente con las anomalías térmicas.