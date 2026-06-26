Galicia recibirá más de 270 millones de euros del Gobierno para la dependencia

Galicia recibirá más de 270 millones de euros más del Gobierno central para financiar el nivel mínimo de la dependencia en los próximos años. Los efectos de este real decreto ley, aprobado este martes en el Consejo de Ministros y publicado el miércoles en el BOE, entran en vigor de forma inmediata.

Según el Imserso en Galicia existen 96.528 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Gobierno de España transferirá 270.559.656 euros a la Xunta de Galicia entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo. En total, la aportación estatal a la dependencia gallega será de 271 millones de euros en 2026 (270.794.688 euros), y de más de 360 millones de euros en 2027 (360.981.240 euros). Acorde a esta misma estimación, la aportación total a Galicia fuera notablemente más baja de no haberse aprobado la ampliación de las cuantías por grado.

Aportación histórica

Desde el Ministerio destacan que estos incrementos implican la “mayor aportación histórica” a los gobiernos autonómicos para financiar el nivel mínimo de dependencia, es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona en función del grado que tenga reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno contribuye a financiar la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD del lunes 29 de junio.

Ayudas a la dependencia.

Según las proyecciones económicas oficiales, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña se consolidan como las tres regiones que más fondos reciben bajo este nuevo modelo, concentrando el mayor volumen de recursos asignados para la cobertura asistencial. Andalucía se sitúa a la cabeza de todo el territorio nacional al registrar una asignación que alcanzará los 1.275,5 millones de euros, lo que representó un incremento de 635,8 millones respecto al modelo anterior. Por su parte, la Comunidad de Madrid ocupa la segunda posición en volumen de financiación al percibir un total de 887,4 millones de euros, sumando un extra de 453,3 millones de euros para sus arcas públicas. Finalmente, Cataluña cierra el grupo de las tres comunidades más beneficiadas con una asignación global de 794,7 millones de euros, tras incorporar una partida adicional de 378,2 millones de euros.

La Comunidad Valenciana lidera este tramo con 694,5 millones, seguida por Castilla y León con 459,7 millones y Galicia con 360,9 millones. Tras ellas se sitúan Castilla-La Mancha con 314,1 millones, Canarias con 307,4 millones y el País Vasco con 247,1 millones. En la siguiente escala se encuentran Aragón con 193,6 millones, Murcia con 193,5 millones, Extremadura con 149,9 millones y Baleares con 116 millones. El reparto concluye con Asturias, con 109,8 millones, Cantabria con 73,1 millones, Navarra con 53,4 millones y La Rioja, 33,5 millones de euros.