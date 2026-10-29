El gasto medio para juguetes por Navidad será de 183 euros

Las familias españolas destinarán un presupuesto medio de 183,15 euros por hogar a la compra de juguetes, según los datos del Informe sobre la compra de juguetes en España de Aldi 2026, que confirma que el 74,6% de las familias eligen ya el supermercado para adquirir los juguetes en la campaña de Navidad. En concreto, los juguetes siguen siendo la gran prioridad de los hogares para estas fiestas navideñas, ya que el 63,3% de los hogares prevé destinar la mitad o más de su presupuesto navideño a estos regalos.

Respecto al gasto para estas fechas navideñas, el 62,7% de los consumidores tiene previsto destinar el mismo presupuesto a juguetes que el año pasado, mientras que un 23,7% asegura que recortará su gasto frente a un 13,6% que planea aumentarlo.

El informe revela que las familias que reducen su gasto lo hacen por compra responsable (25,7%), es decir, para evitar adquirir más juguetes de los necesarios, mientras que un 21,3% lo hace por la situación económica familiar.

Por su parte, el principal motivo para elevar el presupuesto es haber crecido el número de niños a los que hacer regalos (33,4%), seguido de una mejora de la situación económica familiar (20,3%), mientras que un 20% atribuye este aumento al encarecimiento de los juguetes, un porcentaje que se sitúa 10 puntos por debajo del registrado el año pasado y que apunta a una moderación de la preocupación por los precios.

Fuente: INE | La Región

De esta forma, la compra de juguetes en los supermercados gana cada vez más peso en la cesta navideña. Así, el 84,8% asegura que lo hace por los precios competitivos, seguido de la calidad de los artículos (80,6%) y la buena relación calidad-precio (31%). De hecho, un 31,4% de las familias aumentó sus compras de juguetes en los supermercados durante los últimos tres años, siendo la relación calidad-precio el principal motivo (41%).

El estudio muestra que las familias son cada vez más previsoras: el 64% de los hogares adelanta la adquisición de regalos al menos un mes respecto a las fiestas, principalmente para encontrar ofertas y precios más económicos (62,2%) y asegurar los productos deseados sin colas ni problemas de stock (54,5%). A esta planificación se suma la organización familiar: más del 34% de los hogares se coordina repartiendo qué juguete compra cada familiar para distribuir el gasto y evitar duplicidades. Además, un 32,6% aprovecha las visitas habituales al supermercado para comprar de forma escalonada.

Por último, el informe confirma que los Reyes Magos se mantienen como la tradición preferida por las familias: un 45,3% de los hogares celebra esta fecha, frente a un 14,9% que opta por Papá Noel y un 34,3% que elige ambos.