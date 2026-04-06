BUQUE DE INVESTIGACIÓN
El Hespérides pone fin a la Campaña Antártica Española
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La Campaña Antártica Española 2025-2026 concluyó tras el desembarque de las dotaciones de las Bases Antárticas Españolas en Ushuaia. El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides, con base en Cartagena, cerró las estaciones Juan Carlos I y Gabriel de Castilla el 29 de marzo y comenzó su regreso a España.
Durante los 94 días de misión se desarrollaron 29 proyectos científicos sobre oceanografía, biología, geología y cambio climático, siete de ellos ejecutados a bordo del Hespérides en las Islas Shetland del Sur y canales antárticos. Entre los estudios destacados se incluyen investigaciones sobre la biodiversidad marina y el monitoreo de glaciares, así como proyectos para analizar los efectos del cambio climático en ecosistemas polares.
La expedición, iniciada el 25 de diciembre de 2025, implicó coordinación logística compleja y ocho cruces del Mar de Hoces, coincidiendo con el quinto centenario de su descubrimiento, lo que subraya la importancia histórica y científica de la ruta.
El cierre se celebró en Ushuaia con una recepción oficial presidida por el embajador de España, donde se presentaron los resultados a autoridades argentinas. Tras una escala logística en Recife (Brasil), el Hespérides regresará a Cartagena, concluyendo la misión centrada en ciencia polar y cooperación internacional.
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