El lejano Oeste madrileño

Antes de que Almería capitalizara el imaginario del “spaghetti western” en España, la Sierra de Guadarrama ya había levantado su propio territorio de frontera. En el término municipal de Hoyo de Manzanares se erigió Golden City, un poblado del lejano Oeste que se convirtió en la cuna donde comenzó a moldearse el western europeo, entre fachadas de saloon, polvo, caballos y un joven Clint Eastwood que aún no sospechaba su destino como mito del cine.

El director de cine Víctor Matellano reivindica la importancia de estos decorados pioneros en la historia cinematográfica y sitúa en Hoyo de Manzanares el verdadero punto de partida de un fenómeno que más tarde se expandiría por todo el continente. El poblado surgió casi por accidente cuando unos productores italianos llegaron a la zona buscando localizaciones para un rodaje modesto. El terreno madrileño presentaba un parecido notable con los paisajes de California y resultaba perfecto para ambientar historias de pistoleros.

La trayectoria del poblado quedó marcada tras el rodaje de “Por un puñado de dólares”, la obra maestra de Sergio Leone

Sin embargo, los decoradores propusieron una idea más ambiciosa: en lugar de levantar estructuras efímeras, diseñaron un poblado permanente concebido como un pequeño estudio al aire libre. El productor Eduardo Manzano respaldó el proyecto y Golden City echó a andar. Tras el rodaje de sus primeras producciones, “El sheriff terrible” y “Cabalgando hacia la muerte”, el set demostró su enorme rentabilidad operativa y la Comunidad de Madrid pasó a convertirse en una gran meca para las producciones del género.

Clint Eastwood interpretó al mítico Joe, el hombre sin nombre con su característico poncho.

Una revolución económica

La trayectoria del poblado quedó marcada tras el rodaje de “Por un puñado de dólares”, la obra maestra de Sergio Leone que proyectó internacionalmente el western europeo. Aquel rodaje estuvo muy alejado del lujo hollywoodiense. Eastwood, conocido únicamente por la serie televisiva “Rawhide”, comía bocadillos entre toma y toma, dormía la siesta en el coche del equipo y apenas hablaba con los técnicos por la barrera del idioma. Fue allí, según sostiene Matellano, donde el actor se enfundó por primera vez el legendario poncho con el que pasaría a la historia de la pantalla grande.

El funcionamiento diario de Golden City requería grandes dosis de inventiva. Sin red eléctrica ni teléfono, los rodajes dependían de generadores de gasolina. Cuando surgió una disputa económica y Eastwood se negó a salir a escena, la producción tuvo que realizar la llamada de negociación desde el teléfono del bar del pueblo. La llegada del cine supuso una revolución económica para la comarca. Los vecinos encontraron en los rodajes una oportunidad transformadora: cobrar como figurante o caballista duplicaba o triplicaba el jornal agrario de la época. Las producciones demandaban suministros, comida, transporte y animales, inyectando vitalidad en una economía rural golpeada.

Hoy en día, del legendario plató solo sobrevive un abrevadero de piedra que se salvó por su utilidad para el ganado local. Tras el cese de las producciones, el abandono y el paso del tiempo se desmanteló el poblado. Aunque la protección ambiental del Parque Regional de Madrid dificulta la reconstrucción original, señalar esta memoria mediante reproducciones resulta clave para mantener vivo el patrimonio cinematográfico de la región.