Los migrantes irregulares en España aumentaron un 685%

La cifra de migrantes en situación irregular en España -de la que no hay estadísticas oficiales- habría aumentado casi un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025, según estimaciones del centro de análisis de Funcas, que señaló que la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en el país.

Como explicó la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, para realizar estas estimaciones, Funcas consideró como población en situación regular a la que cuenta con un permiso de residencia (o lo está renovando), o con un permiso de estudios (o un permiso para familiares cercanos derivado de este), o que tiene pendiente la resolución de su petición de asilo. Sumada la población en estas categorías, la población en situación irregular se obtiene restando las personas consideradas en situación regular de las cifras oficiales de población.

Un 90% son americanos

Del total de personas en situación irregular, según el estudio, el 90,4% pertenecen al continente americano, es decir, 760.000 migrantes. Entre ellos, colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). En cuanto a los migrantes procedentes de África, contabiliza a unas 50.000 personas; de Asia, unas 15.000; y de Europa, 14.000.

“Esta cifra se explica por el fuerte incremento de la población con nacionalidades de países no comunitarios en los cinco últimos lustros, y muy notablemente desde 2017 con las nacionalidades americanas como responsables del crecimiento”, señaló Funcas, al tiempo que subrayó que este es el motivo por el que los extranjeros de países no comunitarios suponen el 91% de la población en situación administrativa irregular.

En todo caso, esta bolsa, que correspondería a los migrantes en situación irregular a 1 de enero de 2025, se estimó antes de la entrada en vigor en mayo de 2025 de la modificación del Reglamento de Extranjería, que flexibiliza la regularización por arraigo. En este sentido, Funcas prevé “en principio” que la cifra mencionada se habría reducido, aunque precisa que es todavía pronto para estimarlo.

“La nueva normativa aspira, según el Gobierno, a regularizar a 900.000 extranjeros en el trienio 2025-2027. Incluso aunque se cumpliera este objetivo, si las pautas de migración y de regularización no vinculadas al arraigo mantuvieran la dinámica actual, las estimaciones apuntan a que el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que tendería a estabilizarse”, concretó.

Para directora de Estudios Sociales de Funcas, “este modelo asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa, produciéndose grandes aumentos de la población”.