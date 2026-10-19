Miguel Ángel del Arco Blanco, Premio Nacional de Historia de España 2026

El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco fue distinguido con el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente al año 2026, por su obra “La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra” (Editorial Crítica), a propuesta del jurado reunido ayer. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

Según informó el departamento que dirige Ernest Urtasun, el jurado elegió “La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra” por “ser un notable ejercicio de investigación histórica que, desde el rigor y el profundo conocimiento del tema, aporta una visión renovada y reveladora sobre la hambruna durante los primeros años del franquismo”.

“Miguel Ángel del Arco Blanco, con una vocación crítica impecable que da solidez al estudio, desmitifica los argumentos de un régimen que intentó justificar los llamados años del hambre (entre 1939 y 1952) apelando a los desastres de la guerra, el aislamiento internacional y a la supuesta pertinaz sequía”, destacó el jurado.

Asimismo, el jurado señaló que el autor “sirviéndose de una prosa analítica que transmite una enorme firmeza, profundiza en la hambruna devastadora que sufrió España, comparable a otras crisis europeas, y que provocó la muerte de cientos de miles de personas en los primeros años de la posguerra. Una catástrofe motivada por un modelo económico estancado y por las dinámicas de un régimen dictatorial”, subrayaron.

El jurado también resaltó que la obra “es un estudio histórico fundamental para comprender los efectos de la autarquía, así como las consecuencias de la utilización del hambre como mecanismo de dominación y castigo a la España de los vencidos”.

Miguel Ángel del Arco Blanco (Granada, 1978) es catedrático en la Universidad de Granada y centra sus Posee publicadas obras en inglés y en español entre las que destacan “Los años del hambre. Historia y memoria de la posguerra franquista” (Marcial Pons, Ediciones de Historia; 2020) y “Cruces de memoria y olvido” (Editorial Crítica, 2022). Sus trabajos también aparecen en revistas científicas nacionales e internacionales como Journal of Contemporary History, Ayer, Historia Agraria o Historia Social.