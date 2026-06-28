Pensamiento crítico y tecnología: el papel de la ética en un mundo digital

La experiencia y los valores humanos son claves a la hora de gestionar las decisiones en un entorno digital.

La inteligencia artificial está cambiando muchos ámbitos de la sociedad y las Humanidades no son una excepción. Áreas como la historia, la lingüística, el periodismo o la filosofía están encontrando en estas herramientas una nueva forma de investigar, analizar información y afrontar los desafíos de una sociedad cada vez más digital.

Las ciencias vinculadas con las Humanidades resultan imprescindibles para aportar una visión ética para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y construir una sociedad más informada.

En historia, la IA permite digitalizar y estudiar miles de documentos en poco tiempo, facilitando la conservación del patrimonio y el descubrimiento de nuevos datos. En lingüística, ayuda a analizar cómo evolucionan las lenguas, mejora las traducciones y permite estudiar con mayor precisión la forma en que nos comunicamos.

El periodismo también se está adaptando a esta nueva realidad. La inteligencia artificial puede resumir documentos, analizar grandes volúmenes de datos o automatizar tareas repetitivas. Sin embargo, la labor del periodista sigue siendo imprescindible para verificar la información, contrastar las fuentes y ofrecer contexto a los acontecimientos.

La cantidad de contenidos creados por algoritmos hace que sea más importante que nunca aprender a distinguir los datos fiables de los engañosos

La filosofía, por su parte, aporta una reflexión necesaria sobre cuestiones como la ética, la privacidad o el uso responsable de estas tecnologías. A medida que la IA gana presencia en la vida cotidiana, aumentan las preguntas sobre cómo debe utilizarse y cuáles son sus límites.

Además, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para reforzar el pensamiento crítico en una sociedad vinculada a la comunicación online. La enorme cantidad de información disponible y el crecimiento de los contenidos creados por algoritmos hacen que sea más importante que nunca aprender a distinguir los datos fiables de los engañosos, comprobar las fuentes y analizar la realidad desde diferentes puntos de vista.