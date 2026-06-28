Pensamiento crítico y tecnología: el papel de la ética en un mundo digital

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La inteligencia artificial está cambiando muchos ámbitos de la sociedad y las Humanidades no son una excepción. Áreas como la historia, la lingüística, el periodismo o la filosofía están encontrando en estas herramientas una nueva forma de investigar, analizar información y afrontar los desafíos de una sociedad cada vez más digital.
En historia, la IA permite digitalizar y estudiar miles de documentos en poco tiempo, facilitando la conservación del patrimonio y el descubrimiento de nuevos datos. En lingüística, ayuda a analizar cómo evolucionan las lenguas, mejora las traducciones y permite estudiar con mayor precisión la forma en que nos comunicamos.
El periodismo también se está adaptando a esta nueva realidad. La inteligencia artificial puede resumir documentos, analizar grandes volúmenes de datos o automatizar tareas repetitivas. Sin embargo, la labor del periodista sigue siendo imprescindible para verificar la información, contrastar las fuentes y ofrecer contexto a los acontecimientos.
La filosofía, por su parte, aporta una reflexión necesaria sobre cuestiones como la ética, la privacidad o el uso responsable de estas tecnologías. A medida que la IA gana presencia en la vida cotidiana, aumentan las preguntas sobre cómo debe utilizarse y cuáles son sus límites.
Además, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para reforzar el pensamiento crítico en una sociedad vinculada a la comunicación online. La enorme cantidad de información disponible y el crecimiento de los contenidos creados por algoritmos hacen que sea más importante que nunca aprender a distinguir los datos fiables de los engañosos, comprobar las fuentes y analizar la realidad desde diferentes puntos de vista.
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