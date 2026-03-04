Los rectores exigen un diálogo real con universidades por el Estatuto del Becario

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) expresó su preocupación por la aprobación del Estatuto del Becario y pidió al Gobierno y a los grupos parlamentarios abrir un diálogo “real” con las universidades antes de continuar su tramitación. Señala que las prácticas académicas externas “constituyen una herramienta formativa esencial” con tutorización académica y conexión directa con la titulación.

Aunque valora avances como la tutorización profesional reforzada y la protección en riesgos laborales, CRUE advierte de problemas por la falta de financiación suficiente, que podría generar desigualdades y reducir la oferta de prácticas, sobre todo en sectores estratégicos como el sanitario y educativo. Subraya que más del 40 % de estas prácticas se realizan en entidades públicas que ya enfrentan dificultades económicas, lo que hace aún más urgente garantizar recursos adecuados.

La CRUE insiste en que las universidades pueden aportar conocimiento técnico y soluciones para proteger los derechos del alumnado y la calidad académica, y que la regulación no debe convertir las prácticas en empleo encubierto ni limitar la transición al mercado laboral. Advierte también que sin respaldo financiero, la diversidad y la innovación en las experiencias formativas podrían verse comprometidas, afectando la empleabilidad futura del estudiantado.

“La mejora de las condiciones del estudiantado en prácticas es un objetivo compartido, pero solo podrá alcanzarse desde el respeto a las competencias académicas y con garantías reales de financiación”, concluye la entidad.