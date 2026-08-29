La somnolencia puede llegar tras las vacaciones

Tras las vacaciones de verano, los facultativos advierten que es muy frecuente la aparición de alteraciones transitorias del sueño, originadas principalmente por el cambio brusco de horarios y una mayor exposición a las pantallas. En este periodo de adaptación, el reloj biológico requiere de varios días para sincronizarse de forma natural con las nuevas exigencias de la rutina diaria.

Daniela Rivero, directora médica de la biofarmacéutica Takeda -entidad responsable del I Barómetro sobre Trastornos del Sueño en España-, destaca que mantener una estricta regularidad horaria resulta fundamental, en especial ante la vuelta al colegio de los más pequeños. La especialista enfatiza que una falta de descanso continuada repercute de manera directa en el comportamiento, la atención, la memoria, el estado de ánimo, el rendimiento cognitivo y la capacidad de reacción, incrementando además el riesgo de sufrir descuidos o accidentes. A largo plazo, la falta de sueño persistente se vincula también con problemas de salud metabólica y cardiovascular.

La experta recomienda recuperar progresivamente los horarios regulares

Para facilitar esta transición, la experta recomienda recuperar progresivamente los horarios regulares, fijando de forma estable la hora de levantarse. Acompañar este proceso requiere restablecer las rutinas de comidas y actividad física, exponerse a la luz natural durante el día, limitar las pantallas antes de acostarse y evitar siestas prolongadas.

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No obstante, un par de días de descanso irregular no deben ser motivo de alarma. La verdadera señal de alerta surge si las dificultades para dormir o la somnolencia diurna afectan el funcionamiento diario, escenario donde resulta imprescindible consultar a un profesional.