La Serra da Enciña da Lastra volvía a revelar este fin de semana algunos de sus tesoros mejor escondidos. Bajo la lluvia, entre encinares, soutos y caminos de ribera, una decena de aficionados e investigadores micológicos recorrían este fin de semana el paraje natural valdeorrés.

Organizada por la Agrupación Micolóxica Poupariña , la actividad irrumpía en el Centro de Visitantes de Biobra, donde Cristina Sánchez, educadora medioambiental del parque natural, ofreció una introducción sobre los valores ambientales de este espacio y aportó las claves para comprender la singularidad del la flora valdeorresa, especialmente su suelo calcáreo, determinante en la presencia de determinadas especies de fauna y hongos.

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El grupo emprendió la ruta de As Dúas Vertentes, con salida desde Biobra. La identificación de las especies corrió a cargo de Miño Guerreiro, integrante de la agrupación y conocedor del mundo de los hongos, que fue explicando las características de los ejemplares, sus diferencias y las posibles confusiones con otras especies.

Descubrimientos inesperados

La lluvia acompañó buena parte del recorrido y las setas no aparecieron en grandes cantidades, pero sí hubo hallazgos de notable interés, especialmente hongos asociados a ramas y madera en descomposición. “No había muchísima cantidad, pero encontramos bastantes cosas interesantes, algunas bastante raras”, relata Sánchez.

La meteorología obligó también a modificar el programa vespertino, desviándose hasta la sierra de Covas. Allí apareció uno de los descubrimientos más llamativos: una seta de intenso color naranja fosforito que captó todas las miradas. “Se recogió una muestra para examinarla posteriormente al microscopio y estudiar sus esporas y otras estructuras”, explica Sánchez. La jornada terminó en Biobra, con un encuentro en el Furancho de Pepe para compartir experiencias y estrechar vínculos.

Más allá de los descubrimientos, las jornadas sirvieron para sembrar nuevas iniciativas. Entre ellas, una posible ruta botánica en primavera. Una experiencia que demuestra que la Serra da Enciña da Lastra esconde bajo sus paisajes un fascinante universo natural todavía, en parte, por descubrir.