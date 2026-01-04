La nueva gerente resalta el “dinamismo” de la Asociación Empresarial de Valdeorras

El lugar que a finales de 2025 dejaba vacante la anterior gerente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), Teresa García, será ocupado en las próximas horas por Cristina Rodríguez (Rubiá, 1991), quien la sustituirá tras la experiencia en torno al funcionamiento del colectivo que ganó los tres años que lleva al frente del área de orientación laboral del colectivo de empresarios.

Trabajar un trienio al frente del servicio de orientación laboral y la agencia de colocación de la asociación le permitió habituarse a un trato directo con el público, una circunstancia que corrobora el hecho de que por su despacho en la sede de Aeva pasaran más de medio millar de desempleados todos los años. “Viene mucha gente porque Aeva tiene peso en la comarca”, comentó sobre este particular.

Su cargo, además, le facilitó un conocimiento muy cercano de las gestiones y proyectos en los que viene trabajando el colectivo empresarial.

Falta de trabajadores

El servicio de orientación también le mostró la realidad laboral que vive una comarca valdeorresa en la que, al igual que en otros muchos puntos del Estado, “hay carencias de perfiles cualificados”. Una situación que contrasta con la “importante actividad económica” de Valdeorras, según dijo.

Una fórmula para paliar la falta de profesionales consiste en recurrir a la inmigración, si bien aquí muchos de los trabajadores extranjeros se encuentran con el problema de la homologación de sus títulos, unos trámites que se vuelven lentos cuando corresponden a titulaciones universitarias o de Formación Profesional. “Se ven truncados pues en dos o tres años no pueden ejercer sus profesiones”, dijo Rodríguez.

Ya en referencia a su nuevo cargo de gerente de la asociación que preside Carlos Terán Búa, Cristina Rodríguez lo asume como “un reto tanto personal como profesional” y destaca la dinámica actividad que desarrolla Aeva desde que fue creada, allá por la última década del siglo pasado. Añadió que también afronta el cambio “con ganas”.

En referencia a la actividad que desarrollará al ocupar la gerencia de la asociación empresarial, subrayó su intención de “seguir la línea en la que está”.