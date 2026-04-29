Xesús Quintá, presidente de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP): "Non ser fruta fresca déixanos fóra das axudas"

En el sector de la castaña todos están de acuerdo: es una fruta fresca y no un fruto seco. Así lo afirman el presidente de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Castaña de Galicia, Xesús Quintá, y el valdeorrés Juan Fernández, que preside la Red Estatal del Castaño. Ambos respaldan la campaña iniciada por la Asociación Galega das Castañas e dos Soutos, al estimar que la consideración de fruto seco impide su conservación en cámaras de frío y reduce las ayudas de la PAC.

“O levamos anos reclamando a Europa, tanto o sector a nivel nacional como a asociación europea da castaña, e canto máis se unan, mellor”, comenta Xesús Quintá. “Conseguimos metelo en frutas e verduras -añade-, que non estaba. Está aí no limbo e non é nin fruto seco nin fruta fresca e entón déixannos fóra moitas veces de moitas axudas”.

Los incendios del verano de 2025 redujeron la cosecha valdeorresa a apenas un 10 % del volumen de un año medio

Desde 2009

“Ao non estar considerada claramente unha fruta fresca, déixanos fóra de moitos programas de axudas e para tratamentos”, continúa señalando el presidente de la IXP. “Cando decidimos crear a IXP no ano 2009 foi precisamente para que a castaña estivera no mapa, pois non estaba en ningún lado. Non está no capítulo forestal nin no agrícola e queremos que a nivel institucional nos metan como un producto agrario, non forestal”, dice Xesús Quintá.

A su vez, Juan Fernández, presidente de la Red Estatal del Castaño, es rotundo al afirmar que “la castaña es una fruta, no es un fruto seco”, ya que para serlo debe someterse a un proceso de secado. “Será un fruto seco si lo secas, pero realmente es una fruta”, subraya.

Seguidamente, Fernández añade: “Sé que siempre ha estado en el epígrafe de fruto seco, pero lo cierto es que no lo es. Para que lo sea la tienes que meter en un cañizo y dejarla 15 días secando”.

Juan Fernández también afirma que la última cosecha dio una castaña de muy buena calidad, pero escasa. “Ahora estamos de tal forma que cuando son buenas casi no hay, y cuando hay más son malas”, explica, señalando además el impacto de la lluvia y los hongos. Añade que el año pasado hubo pocas en todos los sitios y que en algunas zonas apenas se alcanzó el 10 % de una campaña normal.

Por su parte, Quintá indica que “a campaña foi bastante boa de calidade, non foi moi abundante de cantidade”, con áreas afectadas por los incendios donde la producción también se vio mermada.