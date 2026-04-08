Cada ourensano tira 26 kilos de comida a la basura de casa

En la provincia de Ourense se tiran a la basura 8.048 toneladas de alimentos cada año, según los datos del Ministerio de Agricultura. Esto significa que cada ourensano desperdicia 26,45 kilos de comida al año, un dato que sitúa a la provincia un 12% por encima de la media nacional.

Lo cierto es que la cifra se redujo respecto a 2020, cuando cada ourensano tiró 30 kilos de alimentos a la basura (más de 9.000 toneladas en el conjunto de la provincia). Los datos de la provincia, en la misma línea de los nacionales, muestran que el año de la pandemia el despilfarro creció, contra todo pronóstico.

Despilfarro en casa

El informe confirma que el 77% de lo que se tira son productos frescos (fruta, verdura, pan) que ni siquiera se cocinaron. En cuanto al perfil, las parejas adultas sin hijos y los hogares de mayores de 50 años son los que más comida tiran. Por contra, los jóvenes independientes y los hogares monoparentales son los más eficientes de la provincia.

Natalia González, coordinadora del Banco de Alimentos de Ourense, advierte que la nueva normativa no soluciona este problema doméstico, ya que “la ley abarca el sector de ventas y el sector empresarial, no a los hogares”. Para la entidad, reducir el desperdicio en las casas es “una lucha que tenemos desde toda la vida” en la que influyen directamente “la mentalidad y la economía” de cada familia. La coordinadora señala que existe una paradoja en el consumo, pues “donde hay una buena economía, a lo mejor despilfarran más”, mientras que en los hogares donde los recursos escasean “el aprovechamiento está a la orden del día”. En última instancia, reconoce que cambiar los hábitos privados es un reto muy complejo, calificándolo como “una mentalidad mucho más difícil de luchar contra ello” que la regulación de las grandes superficies.

Calcula el desperdicio alimentario

Esta herramienta permite calcular el desperdicio alimentario que se genera a partir de unos datos sencillos.