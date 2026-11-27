La Denominación de Origen Valdeorras ha vuelto a participar de forma directa en un evento vitivinícola de envergadura nacional. El presidente del Consejo Regulador, Marcos Prada, y el director técnico, Jorge Mazaira, acudían a Jerez para formar parte de la XXXVIII Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.

La cita congregaba en la ciudad andaluza a más de 40 consejos reguladores de toda España, y en ella se abordaban los puntos cruciales sobre el presente y el futuro del sector vitivinícola español. Como máximo órgano de gobierno de la organización, sirvió para poner en común preocupaciones, compartir experiencias y avanzar en una estrategia conjunta ante los desafíos que afronta el mundo del vino.

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En la asamblea se acordó la modificación de los estatutos para facilitar la entrada de nuevas denominaciones de origen, especialmente aquellas de menor dimensión. Con ello, se busca ampliar la representatividad de una entidad que actualmente agrupa a 58 figuras.

Una asamblea de referencia nacional

Otro de los asuntos centrales fue la necesidad de estrechar la interlocución con las administraciones autonómicas. Los consejos reguladores consideran fundamental reforzar estos canales de diálogo para trasladar de manera coordinada las demandas del sector y defender sus intereses comunes.

Para el vino valdeorrés, la presencia en el acto supone una oportunidad para participar activamente en las decisiones que marcarán el rumbo de las denominaciones de origen en España, así como estrechar lazos con otros ámbitos vitivinícolas y aportar su experiencia a un proyecto común. La D.O. Valdeorras reafirma, así, su apuesta por la cooperación entre territorios y con la defensa del nuevo modelo vitivinícola.