CONCILIACIÓN FAMILIAR
170 jóvenes recrean en Verín el chupinazo de San Fermín
CONCILIACIÓN FAMILIAR
Más de 170 pequeños verinenses, participantes en la ludoteca municipal y del campamento urbano del Concello, tomaron parte ayer en una divertida jornada temática dedicada a la celebración de San Fermín, coincidiendo con el inicio de la fiesta pamplonica. Esta actividad está enmarcada dentro de la programación estival de los servicios municipales destinados a la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.
Los jóvenes asistieron vestidos con la indumentaria tradicional blanca y el característico pañuelo rojo para recrear el ambiente de la fiesta en una mañana de convivencia. El pregón y un chupinazo simbólico dieron paso a los juegos de agua y a un hinchable acuático con el se que combatieron las altas temperaturas registradas en la villa.
Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa educativa, segura y de calidad que favorezca la conciliación laboral de las familias. A lo largo del verano continuarán las propuestas lúdicas, deportivas, culturales y ambientales para fomentar la creatividad y el conocimiento de tradiciones populares.
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