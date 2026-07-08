170 jóvenes recrean en Verín el chupinazo de San Fermín

Foto de familia de los jóvenes participantes en la ludoteca de Verín, ataviados como en San Fermín.

Más de 170 pequeños verinenses, participantes en la ludoteca municipal y del campamento urbano del Concello, tomaron parte ayer en una divertida jornada temática dedicada a la celebración de San Fermín, coincidiendo con el inicio de la fiesta pamplonica. Esta actividad está enmarcada dentro de la programación estival de los servicios municipales destinados a la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

Los jóvenes asistieron vestidos con la indumentaria tradicional blanca y el característico pañuelo rojo para recrear el ambiente de la fiesta en una mañana de convivencia. El pregón y un chupinazo simbólico dieron paso a los juegos de agua y a un hinchable acuático con el se que combatieron las altas temperaturas registradas en la villa.

Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa educativa, segura y de calidad que favorezca la conciliación laboral de las familias. A lo largo del verano continuarán las propuestas lúdicas, deportivas, culturales y ambientales para fomentar la creatividad y el conocimiento de tradiciones populares.