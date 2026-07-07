Los mercedarios de Verín se vuelcan con su colegio en La Guaira

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 registrados en Venezuela el pasado 24 de junio han motivado una campaña solidaria en Verín. La Orden Tercera Mercedaria y los devotos de la Virgen de la Merced han iniciado una recogida de fondos para ayudar a sus homólogos del país caribeño, afectados de lleno por las consecuencias del desastre.

Las localidades costeras de Caraballeda y La Guaira, en el estado homónimo, figuran entre las zonas más afectadas por los seísmos, que causaron importantes daños materiales. Según la información remitida por la comunidad mercedaria de Caracas, uno de los centros más castigados ha sido el U.E.P. Colegio La Merced de Caraballeda, donde fallecieron varios alumnos y miembros del personal docente el día en que se celebraban los actos de fin de curso. Además, numerosas familias vinculadas a la comunidad educativa y parroquial perdieron sus viviendas a causa de los derrumbes.

Ayuda desde Verín

El superior de la comunidad mercedaria de Verín, el padre Orencio Temprano, explica que el contacto con las comunidades mercedarias de Venezuela es constante y que las noticias recibidas impulsaron la puesta en marcha de esta iniciativa. “Las crónicas que nos llegan desde la zona son desgarradoras y ante una desgracia de este calibre no podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirma. El objetivo de la campaña es recaudar fondos para colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas y apoyar a las familias damnificadas.

Las donaciones pueden realizarse a través de una cuenta habilitada en el Banco Santander o directamente en la iglesia de La Merced de Verín.

Tristeza por los fallecidos por los terremotos

La dirección al frente del U.E.P. Colegio La Merced de Caraballeda publicó un mensaje en sus redes sociales el 3 de julio trasladando su apoyo a las familias afectadas por los terremotos y al conjunto de la comunidad educativa. En el comunicado expresa su pesar por la muerte de alumnos y miembros del personal docente, una pérdida que, según señalan, “desgarra el corazón de nuestra institución”, y reconoce el impacto que la tragedia ha tenido entre estudiantes, familias y trabajadores.

El centro también lanza un mensaje de esperanza y anima a la comunidad educativa a afrontar este momento “como la familia en la fe que siempre hemos tenido”.