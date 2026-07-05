Camiones vestidos de fiesta recorren Verín por su patrón

Las calles de la villa del Támega fueron este sábado escenario de una auténtica fiesta estival sobre ruedas. Un total de 79 camiones se convirtieron desde primera hora de la tarde en los enormes y coloridos protagonistas de un animado recorrido por las principales arterias urbanas. La esperada Xuntanza de Conductores en honor a San Cristovo, patrón del gremio de los transportistas, arrancó con su tradicional desfile de camiones engalanados. El sonido de sus bocinas fue atrayendo a numerosos vecinos y curiosos, que no se quisieron perder las decoraciones festivas preparadas para la ocasión para estos gigantes de la carretera.

Tras el recorrido, la celebración se trasladó hasta el barrio de San Antón. Allí se celebró la misa y procesión en honor al santo patrón, en la que se rindió homenaje a los compañeros de profesión, y que contó con la música de la Banda de Gaitas de O Riós.

Familiares y amigos acompañaron el desfile y el día de fiesta de los transportistas en la comarca. | Xesús Fariñas

Actividades para todos

A la conclusión de los actos religiosos, los más pequeños disfrutaron de colchonetas hinchables y actividades diseñadas para ellos, mientras los adultos compartían anécdotas de la ruta durante el sorteo de regalos que repartió ilusión y grandes sorpresas entre los asistentes. La música de la discomóvil A Gramola comenzó a calentar motores, preludio de las cenas de confraternización de los transportistas y sus familias.

Tras reponer fuerzas, aún quedaba la traca final, una verbena amenizada por A Gramola que animó de nuevo San Antón a partir de la medianoche. Entre baile y baile se hizo entrega de premios a los tres camiones mejor decorados, cerrando así una nueva edición.