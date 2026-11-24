El PSdeG-PSOE de Ourense ha acusado a la Xunta de Galicia de priorizar la retirada masiva de madera en los montes afectados por los incendios en Vilamartín. Las talas auspiciarían arrastres y desprendimientos, poniendo a los núcleos de población en riesgo.

La alcaldesa de Vilamartín y diputada provincial socialista, Sherezade Núñez, denuncia que el Gobierno autonómico “promovió las talas sin acometer una recuperación ambiental efectiva y que ahora resta importancia a los problemas derivados de las lluvias, los arrastres de tierra y los taponamientos”.

Uno de los principales focos de la crítica es el destino de los fondos públicos para recuperar las zonas afectadas por el fuego. Según Núñez, “el Ministerio para la Transición Ecológica destinó nueve millones de euros a la provincia de Ourense, de los que 3 millones llegaron a Valdeorras; a esta cantidad debían sumarse otros nueve millones prometidos por la Xunta”.

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Núñez también recuerda que los ayuntamientos afectados advirtieron de los riesgos de mantener las talas durante el otoño y el invierno, especialmente por los posibles arrastres de tierra y la acumulación de restos forestales en los cauces. Igualmente, señala el derrumbe del puente de Baxeles y denuncia que los trabajos de retirada de madera continuasen incluso tras la catástrofe ocurrida el pasado 15 de noviembre.

El PSdeG le pide a la Xunta que haga públicos los fondos ejecutados, evalúe los riesgos para la población y active un plan urgente de restauración ambiental. “La prioridad debe ser la seguridad de las personas y la recuperación real de los montes, no sacar madera y hacer pistas”, concluye Núñez.

La xunta defiende las talas

Por su parte, la Consellería do Medio Rural ha negado el promover las cortas de madera. Asegura que actúa “con responsabilidad, dentro de sus competencias, para facilitar la retirada de madera quemada de los montes”, una práctica “recomendada técnicamente” y que considera un “paso previo fundamental” para la recuperación de las zonas afectadas. La Xunta justifica la rapidez de las extracciones por el “elevado volumen de madera que era preciso extraer a la mayor brevedad posible”, tanto para favorecer su aprovechamiento como para evitar “la aparición de plagas, hongos o deterioración estructural”. Respecto a la recuperación de la vegetación, prioriza la “regeneración natural de los espacios”.

Sobre la continuidad de las cortas tras el 15 de noviembre, la Consellería explica que “la evolución meteorológica posterior no justificó su paralización”. En relación con el derrumbe de la ponte de San Vicente de Leira, la Xunta afirma que “no está demostrada una relación directa entre la retirada de madera y su colapso”.