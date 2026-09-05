Joaquín Hidalgo resalta el potencial del godello

VINOS DE O BARCO

El prestigioso catador Joaquín Hidalgo destaca la singularidad y diversidad del godello de Valdeorras tras catar 51 referencias en el Consello Regulador y subraya el creciente interés de los consumidores por una variedad que considera “en ascenso”

Joaquín Hidalgo, en la cata del Consello Regulador.
Joaquín Hidalgo, en la cata del Consello Regulador.

El enólogo, periodista y catador de vinos de España, Chile y Argentina para la revista Vinous.com Joaquín Hidalgo afirmó que “hay pocos blancos así en el mundo”, refiriéndose al godello que elaboran las bodegas de Valdeorras, una comarca cuyas condiciones climáticas de la comarca valdeorresa, sus suelos y el carácter de la variedad, generan una amplia paleta de matices y perfiles.

Lo afirmó en su segunda visita, ésta de dos días, a la Denominación de Orixe Valdeorras, en cuyo Consello Regulador cató 51 referencias: 32 blancas, 17 tintas, 1 tostada y 1 espumosa. También refiriéndose al godello valdeorrés, indicó que “es una variedad que está en ascenso, tiene estrella positiva y los consumidores la buscan, la quieren descubrir”, destacando seguidamente, la “gran diversidad dentro de la propia variedad” que existe en la comarca.

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