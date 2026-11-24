El PSdeG-PSOE de Ourense ha acusado a la Xunta de Galicia de priorizar la retirada masiva de madera en los montes afectados por los incendios en Vilamartín, auspiciando arrastres y desprendimientos, y poniendo así a los núcleos de población en riesgo.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural ha negado promover las cortas de madera. Asegura que actúa con responsabilidad, dentro de sus competencias, para facilitar la retirada de madera quemada de los montes, una práctica “recomendada técnicamente” y que considera un “paso previo fundamental” para la recuperación de las zonas afectadas.

La alcaldesa de Vilamartín y diputada provincial socialista, Sherezade Núñez, critica al Gobierno autonómico: “Promovió las talas sin acometer una recuperación ambiental efectiva y ahora resta importancia a los problemas derivados de las lluvias, los arrastres de tierra y los taponamientos”.

El PSdeG alerta de los riesgos de las talas y la Xunta las reivindica para recuperar los montes afectados por los incendios

Uno de los principales focos de la crítica es el destino de los fondos públicos para recuperar las zonas afectadas por el fuego. Núñez criticó el reparto de fondos: “El Ministerio para la Transición Ecológica destinó nueve millones de euros a Ourense, de los que tres millones llegaron a Valdeorras; a esta cantidad debían sumarse otros nueve millones prometidos por la Xunta”.

Núñez también recuerda que los ayuntamientos afectados advirtieron de los riesgos de mantener las talas durante el otoño y el invierno, especialmente por los posibles arrastres de tierra y la acumulación de restos forestales en los cauces. Igualmente, señala el derrumbe del puente de Baxeles y critica que los trabajos de retirada de madera continuasen incluso tras la catástrofe ocurrida el pasado 15 de noviembre.

El PSOE pide a la Xunta que haga públicos los fondos ejecutados, evalúe los riesgos para la población y active un plan de restauración ambiental: “La prioridad debe ser la seguridad de las personas y la recuperación real de los montes, no sacar madera y hacer pistas”.

La xunta defiende las talas

La Xunta justifica la rapidez de las extracciones: “Era necesaria por el elevado volumen de madera que era preciso extraer a la mayor brevedad posible, tanto para favorecer su aprovechamiento como para evitar la aparición de plagas, hongos o deterioro estructural”. Respecto a la recuperación de la vegetación, prioriza la “regeneración natural de los espacios”.

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Sobre la continuidad de las cortas tras el 15 de noviembre, la Consellería explica: “La evolución meteorológica posterior no justificó su paralización”. En relación con el derrumbe del puente de San Vicente de Leira, la Xunta afirma que no está demostrada una relación directa entre la retirada de madera y su colapso.