Vilamartín abrirá al tráfico el puente sobre el río Farelos

En los últimos días finalizaron los trabajos de consolidación del puente sobre el río Farelos, ubicado en la carretera que comunica los núcleos de Arcos (Vilamartín de Valdeorras) y A Proba (O Barco), después de que la infraestructura hubiese sido cerrada al tráfico el pasado 24 de junio, tras ser detectados importantes daños en su estructura como consecuencia de una riada registrada seis días antes.

El aumento del caudal y, sobre todo, los arrastres de piedras y otros materiales procedentes de los montes que ardieron durante los incendios que arrasaron miles de hectáreas en la comarca durante el verano de 2025 provocaron importantes daños en la construcción, obligando a cortar la circulación en este punto por razones de seguridad.

Los trabajos se centraron en el encofrado a base de hormigón armado de la parte de la base del puente dañada por los arrastres y también en la eliminación de las grietas observadas en la infraestructura al objeto de evitar la filtración de agua. “La estructura del puente está consolidada”, comentó la alcaldesa de Vilamartín, Sherezade Núñez.

La infraestructura fue dañada a mediados de junio obligando a cortar la carretera que comunica a proba con arcos

Los vehículos volverán a circular sobre el puente el próximo lunes, 7 de septiembre, si bien este no será abierto a todos. Sí podrán usarlo los conductores de turismos, autobuses y el camión de la basura, continuando cerrado para los camiones, salvo aquellos autorizados por ser necesarios para la realización de obras o el transporte de combustible, entre otros servicios. En todo caso, desde el Concello recuerdan la escasa distancia que separa de la N-120 la carretera que enlaza A Proba con Arcos y su entorno.

Mientras, en el Concello aguardan por la firma del convenio con la Xunta para financiar la restauración de los daños de la riada.