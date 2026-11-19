El COB y el Palmer de Mallorca se citan esta tarde en el Pazo (20:00 horas) para una eliminatoria de Copa España que estaba fijada para ayer y a la que los problemas del equipo balear para viajar obligaron a aplazar. Un retraso que apretará más el calendario para dos equipos que deberán afrontar tres partidos en una semana y los dos últimos casi sin descanso. El COB tendrá solo mañana para preparar el partido ante el Estudiantes y el Palmer todavía menos, ya que juega el sábado en Palencia.

“Es un contratiempo, pero lo es para los dos equipos. Para ellos porque juegan ya el sábado y para nosotros porque también nos condiciona la preparación del partido contra el Estudiantes. Me pongo en su lugar y nos han pedido jugar mañana y lo aceptamos”, lamentaba y se resignaba el técnico ourensano, Moncho López.

El entrenador del COB siempre ha defendido la importancia del torneo, pero es muy crítico con el formato y con las fechas en las que se tiene que disputar: “Lo que creo es que hay que repensar porque con este calendario de Copa no veo a nadie satisfecho. He visto clubes de Primera FEB que tiran los partidos contra equipos de Segunda. He visto que es muy penalizador para la mayor parte de los equipos de Primera FEB a nivel presupuestario. Es muy castigador tener estos partidos y estos viajes. Nosotros ya lo tenemos que vivir con la Copa Galicia, que es en fechas que nos condicionan la pretemporada. Ahora esto”. Y añade: “Cruces con Primeras, Segundas FEB, cargarnos el calendario... Somos plantillas de Primera FEB, no somos de Euroliga, no tenemos 15 jugadores. El calendario es apretadísimo. Aun encima, en un año con el disparate de las Ventanas FIBA en pretemporada. No tiene sentido”.

López tiene claro cómo debería disputarse este título: “A mí me parece que hay que volver al modelo de Segunda FEB por un lado, Primera FEB por otro y Final a Ocho con los ocho primeros de la liga regular o Final a Cuatro. Que es una Copa que tiene mucho mérito. Estoy a favor de la Copa y no digo de suprimirla, pero esto es una demostración más de que no tiene sentido este modelo que se ha impuesto estos tres años”.

Bajas y tocados

Al partido de hoy llegan con problemas físicos los dos equipos. El calendario no da tregua y algún jugador, aunque no esté mal, tampoco está bien. En el COB, tres jugadores tienen un asterisco principalmente. Marc García, tras el golpe sufrido en la cabeza ante el Caja 87, debería volver a la pista. Por su parte, Zídek, tras sus problemas musculares, y Javi Nicolau, en la recta final de su pretemporada sobre la marcha, tratan de alcanzar su plenitud física y serán dosificados. En el bando balear, tres bajas confirmadas: no estarán Joan Sastre, Jesús Carralero y Dezayne Mingo.

Un partido de estados de ánimo y de ambición por la Copa, en una semana de máxima exigencia. Los depósitos de gasolina serán vitales para decidir ganador.

Los grandes no fallan y pasan

Los cuartos de final de la Copa España solo están pendientes del partido de hoy en el Pazo para cerrar el calendario. De ahí saldrá el rival del Gran Canaria y en la misma parte del cuadro se medirán Valladolid y Cantabria por una plaza en la Final Four. Los pucelanos dieron la sorpresa de la jornada al eliminar al Caja 87 de Sevilla (87-78).

Por el otro lado del cuadro, el Estudiantes no tuvo problemas para eliminar al Cáceres (70-85) y se medirá al Tizona. El Alicante pasó de ronda en Melilla (70-80) y se enfrentará al Ibiza.