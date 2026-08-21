Menor, presidente de la Diputación de Ourense: “O COB é moito máis que os días de partido”

El COB se acerca al final de su primera semana oficial de pretemporada y ayer recibió la visita del presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor, que aprovechó para ratificar su apoyo al club ante su presidente, Diego Regueira, y desear suerte a la plantilla y al cuerpo técnico de cara a la temporada que arrancará a finales de septiembre.

Luis Menor deseó al equipo “unha boa pretempada e unha campaña ilusionante” y destacó la responsabilidad que supone representar a Ourense: “Levades o nome da nosa provincia por toda España e, con el, a ilusión dunha afección que sente o baloncesto dun xeito moi especial”.

Tras el entrenamiento, el presidente provincial mantuvo una reunión con el presidente del COB para conocer la planificación y los objetivos sociales y deportivos del club. La Diputación mantiene su aportación de 250.000 euros, a los que añade 20.000 euros para el área social, y además pone a disposición de los equipos del club las instalaciones del Pazo tanto para los entrenamientos como para la disputa de los partidos.

El presidente hizo especial hincapié en el trabajo “que o COB desenvolve fóra da pista”, colaborando con diferentes asociaciones y promoviendo actividades adaptadas para niños y niñas con distintas capacidades, así como iniciativas en el centro penitenciario y en el centro de menores. “O COB non é só o que sucede os días de partido, senón tamén o traballo que realiza durante todo o ano empregando o deporte como ferramenta de inclusión, convivencia e superación”.

Menor enmarcó esta colaboración “en la aposta global da Deputación polo baloncesto ourensán”, que incluye el refuerzo de las aportaciones a los clubes de la provincia y de las Copas Diputación en las categorías de base, incluida la categoría baby. “Apoiamos o primeiro equipo, pero tamén a base, porque aí comeza o futuro do baloncesto ourensán”, afirmó Menor, quien expresó la aspiración compartida de que este trabajo permita “construír un proxecto sólido” y avanzar hacia el objetivo de que Ourense vuelva a ocupar el lugar que merece en el baloncesto de élite.