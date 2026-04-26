Menorca, salida complicada para romper la racha del COB

El presente del COB está condicionado por la ausencia de objetivos, una vez descartado el play off y lograda a permanencia, y las ganas de sumar alguna victoria que mejore las sensaciones en esta recta final de la temporada. Le quedan tres opciones y todas ellas ante rivales exigentes.

La primera de ellas es ante un Menorca con muchas papeletas para pelear por el ascenso en una play off que los tiene como inquilino desde hace tiempo.

Moncho López dejaba claro que las opciones empiezan por la propia ambición del equipo ourensano: “Vamos con la sensación de que a veces es complicado encontrar la mentalización adecuada con la salvación y el objetivo del play off ya no está a nuestro alcance. No hemos trabajado mal, pero a algunos les cuesta un poco más seguir conectados y no poner cara de vacaciones”. Y añadía: “Es un error. Nosotros seguimos teniendo objetivos, que ahora mismo son semanales. Cada partido es importante para nosotros. No es lo mismo para la organización, para el COB y para nuestros aficionados acabar la temporada con 11 victorias que con 12, 13 o 14. Además, tenemos que apelar a nuestra propia responsabilidad y reputación. Espero que estemos realmente metidos y comprometidos para intentar ganar”.

Si el COB compite bien, además tendrá que intentar contener y saber atacar a un rival muy complejo: “Debemos empezar por saber atacar las múltiples defensas que plantea su entrenador, es uno de los entrenadores con más recorrido táctico en defensa. Es clave tener acierto, porque es lo que nos ha impedido competir en otros partidos”. Y además limitar a una batería exterior con muchos puntos en las manos.

La mejor noticia para el COB es el regreso de Gabe Kalscheur. El escolta norteamericano tendrá minutos y deberá ayudar a contener la facilidad anotadora de jugadores como Spencer Littleson, Jaume Lobo, Jalen Cone y Fernando Zurbriggen.