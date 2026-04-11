DECLARACIONES PREPARTIDO
Moncho López, entrenador del COB: “Veo al equipo preocupado y un poco triste”
El aspecto anímico parece tener tanta o más relevancia en la previa del partido para un COB que reconoce estar pasándolo mal tras los últimos tropiezos.
“El equipo está trabajando muy bien, como es habitual. Tenemos algunos problemas físicos, pero como tienen todos los equipos en este momento de la temporada. Lo que lo veo es preocupado y un poco triste. El haber perdido estos dos últimos partidos, cuando nos veíamos tan cerca de la zona de play off, ha dejado al equipo muy tocado. También la reacción de nuestro público nos hizo daño. Estamos hablando de un equipo muy joven y siento que notan la presión de tener que jugar en casa. Esperamos saber reconducirla bien. Hay preocupación y algunos chicos tienen la duda de si nos protestarán y tenemos que centrarnos en jugar como hemos hecho siempre, con muy buena actitud. Hemos ganado aquí muchos partidos”, reconoce el entrenador cobista, Moncho López.
La actitud del COB nunca ha estado en duda, pero esta tarde tendrá que saber competir con esa vuelta de tuerca a la presión que le ha añadido el Pazo: “La liga es muy igualada y cualquiera puede ganar a cualquiera. Quizá ese es el error del mensaje del partido ante el Zamora, que pensamos que era una final y como era en casa la íbamos a ganar. Y Zamora fue mejor que nosotros. Hemos entendido el mensaje y vamos a ver si lo canalizamos bien y también tenemos el cariño de nuestro público, porque lo necesitamos mucho y porque lo hemos tenido siempre. Hubiera sido imposible tener la solidez que hemos tenido en casa toda la temporada sin el apoyo de nuestros aficionados. Ojalá el equipo juegue bien y ojalá les hagamos conectar y se sientan orgullosos de nosotros”.
Además de sus condicionantes, el COB tendrá que competir contra un equipo muy peligroso y que ya le ganó bien en la primera vuelta: “El Cantabria es un equipo con objetivos y capacidades similares. Es un equipo con riqueza ofensiva, que están explotando mucho la versatilidad de sus jugadores en la posición de cuatro, tienen uno de los mejores bases de la categoría (Reggie Johnson) y han fichado a un jugador de proyectos grandes y que ascendió la temporada pasada con el Burgos (Lapornik). Es una plantilla que su entrenador maneja muy bien y vamos a tener que responder con la misma energía”.
