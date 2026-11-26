El programa de envejecimiento activo de La Región “A Maiores” echó ayer a andar en el concello de Bande con la celebración de su primer taller motivacional, una actividad diseñada para fomentar hábitos saludables, combatir la soledad no deseada en el medio rural y ofrecer soporte emocional a los vecinos mayores de 65 años. La sesión, que se desarrolló en horario de mañana en la Casa Consistorial, estuvo impartida por el equipo de la empresa Safe Formación y combinó el diálogo grupal con dinámicas prácticas para cuidar tanto la salud física como la mental de los asistentes.

Las asistentes destacan el dinamismo de los ejercicios, así como la calidad de los espacios de conversación

Durante dos horas, los participantes trabajaron aspectos vinculados a la autoestima y realizaron diversos ejercicios de movilidad suave utilizando materiales cotidianos como botellas de agua, mancuernas de medio kilo y palos de escoba, completando la mañana con una charla apoyada en una presentación sobre pautas de vida activa. El ambiente distendido y participativo permitió que los vecinos compartieran sus inquietudes, transformando el aula en un espacio de encuentro y confraternidad que prolongaron posteriormente tomando un café juntos antes de regresar a sus hogares.

Acogida positiva

La acogida entre las asistentes de esta primera convocatoria fue positiva, destacando tanto el dinamismo de los ejercicios como la calidad de los espacios de conversación generados. Rita, una de las vecinas participantes, resumió su satisfacción tras concluir la jornada afirmando que le gustó “todo, realmente” y valorando que la sesión se le hizo corta tras realizar gimnasia y compartir tiempo con sus vecinos: “Fixemos ximnasia e todo, falamos de moitas cousas e moi ben todo”.

En esta misma línea se pronunció Mariluz, vecina de la aldea de Porto Quintela, quien calificó la experiencia de “moi entretida” y destacó el trato cercano recibido por parte del equipo técnico, señalando que resultó “moi agradable”. Esta participante explicó que durante la sesión “falamos da autoestima, fixemos exercicios”, y confirmando su intención de repetir y de animar al resto de vecinos para que se sumen a las próximas convocatorias: “Nós polo menos si, e todas as que estamos aquí, tamén”.

Aprendiendo a hacer ejercicio físico con el palo de la escoba.

Por su parte, Victoria, monitora de Safe Formación encargada de dirigir la actividad, realizó un balance satisfactorio del estreno en Bande, asegurando que vio que la gente salía contenta tras completar los ejercicios de movilidad y los contenidos teóricos sobre bienestar. Además, la formadora adelantó que se espera un notable incremento de la asistencia de cara a la próxima semana, ya que está previsto que se incorporen al grupo alrededor de quince personas más que hasta ahora participaban en un taller de memoria en el municipio.

Próximas sesiones

Esta décima convocatoria del programa “A Maiores”, impulsada por La Región con el patrocinio de la Xunta de Galicia y Coren y la colaboración del Concello de Bande, continuará durante las próximas semanas con propuestas orientadas a mejorar la autonomía y la participación social de los mayores.

La siguiente cita tendrá lugar mañana, viernes 27 de noviembre, con la celebración de un taller intergeneracional en el CEIP Xoaquín Lourenzo en horario de 11,00 a 12,30 horas. Este encuentro reunirá a los escolares del centro educativo con los mayores del municipio para favorecer el intercambio de experiencias, conocimientos y vivencias entre distintas generaciones.

Ya en el mes de diciembre, el programa regresará a la Casa Consistorial. El jueves 3 de diciembre se impartirá una segunda sesión del taller motivacional, en esta ocasión en horario de tarde, de 17,15 a 19,15 horas.

Finalmente, la programación se completará con dos jornadas de capacitación digital los viernes 4 y 11 de diciembre, de 11,00 a 13,00 horas, enfocadas a facilitar el manejo de teléfonos móviles y aplicaciones cotidianas como pedir cita médica o leer la prensa.

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Todos los asistentes recibirán además como obsequio una suscripción digital gratuita a La Región durante un mes, manteniendo abierta la inscripción a través del periódico o en el Consistorio.