Mejoras en la red de suministro de Toscaña

El Concello de Carballiño ha iniciado las obras de modernización de la red de abastecimiento en el barrio de la Toscaña de Arriba. La actuación incluye la renovación completa de las tuberías de fibrocemento y de los contadores de la zona, con una inversión de 37.177 euros financiada por Augas de Galicia.

El proyecto contempla la sustitución de unos 300 metros de tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones de PVC, un material más resistente, duradero y flexible, además de contar con mayor capacidad hidráulica que el anterior sistema, mejorando así el suministro.

El alcalde en funciones, José Castro-Gil, destacó que es “unha intervención moi necesaria para renovar por completo a rede e evitar así posibles avarías e perdas de auga”.

El Consistorio renovará además los contadores en las calles de Astureses y Varón. Los nuevos dispositivos incorporan sistemas modernos de medición de presión, así como registro y envío de datos de caudal y presión en tiempo real.

“Esta renovación vainos permitir optimizar o rendemento da rede de abastecemento nesta zona ao minimizar as perdas de auga dun xeito importante”, destacó el regidor en funciones.