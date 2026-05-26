Barbanegra podría haber salvado el planeta

¿Qué les parece que, según ha ido descendiendo el número de piratas en el Atlántico, haya aumentado el calentamiento global?

¿Deberíamos financiar la piratería y contratar capitanes para combatir el efecto invernadero?

Evidentemente no. Y, sin embargo, este ejemplo clásico popularizado por el pastafarismo sirve para recordar algo importante: los datos, por sí solos, no hablan. Hablan las relaciones que establecemos entre ellos, las variables que escogemos y el contexto en el que los interpretamos.

Cuantos menos datos tenemos sobre un sistema complejo, más prudencia deberían inspirarnos las conclusiones absolutas.

Por eso me genera dudas una frase cada vez más repetida en el debate público: “Lo medible no es opinable”.

¿Podemos medir emociones? Mucha gente respondería que no. Y, sin embargo, todos hemos respondido alguna vez encuestas valorando del 1 al 5 nuestro nivel de satisfacción

Claro que lo medible importa. Es imprescindible. Pero antes de medir ya hemos tomado decisiones: qué datos escogemos, cuáles dejamos fuera y qué consideramos realmente representativo de la realidad que queremos analizar.

Hay ámbitos donde medir resulta relativamente sencillo. La distancia, por ejemplo. Hemos creado sistemas precisos para determinar cómo medirla y compararla.

Pero los problemas aparecen cuando entramos en terrenos más complejos. ¿Podemos medir emociones? Mucha gente respondería que no. Y, sin embargo, todos hemos respondido alguna vez encuestas valorando del 1 al 5 nuestro nivel de satisfacción. Incluso algunos especialistas en terapia de pareja utilizan cuestionarios similares para orientarse sobre qué enfoque puede resultar más adecuado para sus pacientes.

Es decir: incluso aquello que parece subjetivo acaba transformándose en datos mediante modelos, criterios y decisiones humanas.

Y precisamente por eso, discutir qué se mide, cómo se mide y qué métricas representan mejor una realidad concreta no significa negar los datos. Significa tomárselos en serio.

Llamadme Ismael

(Ourense)