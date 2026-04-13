Amigos y amigas:

O carballo de Padroso non ten folla revirada, porque a súa folla é forte, e soporta a xeada. Como la camelia es la flor de Galicia y el castiñeiro, el árbol de Ourense, el carballo de Padroso es la robustez de la comarca de Allariz-Maceda. Dicen que “é a árbore do mundo que máis fala”, porque dialoga con la gente a través de los libros inspirados en su vida.

Hace años ceñí con doce abrazos juveniles su tronco, para celebrar la vida de la devota parroquia de Abeleda. El día 30 de marzo de este año, una veintena de peregrinos de diversos países abrazaron el ejemplar carballo, para pedirle vida en “una época en la que están pasando cosas horribles en el mundo”. A un viejo árbol de la Galicia profunda piden virtud, paz y vida personas de Estados Unidos, Irán, Iraq, Venezuela…, a él abrazadas. Quique Fernández y su equipo de trabajo en Salesianos, admiradores y cuidadores de la naturaleza, piensan incluirlo en su programa NaturezAula. Y este “escribidor” de Cartas al Director de La Región aplaudirá el trascendental evento desde el añoso castiñeiro de Bustavalle.

El radiante sol y la frondosa acogida de Bieto Ledo, el 30 de marzo daban aire al Senlleiro Carballo de Padroso. Los peregrinos que llegaban revitalizaron valores y derechos de las gentes que vivieron en Padroso, su parroquia y su concello. Con su actitud (fuerte como la del carballo centenario, pero desarmada y desarmante, humilde y perseverante, como nos pide o sentidiño galego), quieren, los peregrinos y los nativos, luchar para que la paz sea una realidad en cada corazón, en cada casa y en cada familia de Padroso, Xunqueira, Galicia y del mundo entero. A ellos se une José Manuel Grande, nacido a la sombra del carballo y hoy experto profesor en Maristas-Ourense, para cantar: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es grande la sombra que me cobija.

Amigos y amigas, el día 30 de marzo, exaltaban a la primavera y al Carballo de Padroso el mirlo negro, la corneja cantarina, la abubilla encrestada, la golondrina envolvente, el picapinos tamborilero, la diosa oropéndola… Todos aplaudían al Carballo de Padroso, a Antón Pulido, a Bieto Ledo y a todas las personas que homenajeaban al Senlleiro Carballo. Y, mientras, unas discretas calas refrescaban el ambiente.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)