TCA: Para muchos una tontería, para otros una realidad

¿Sabes lo qué es un TCA? Como sus siglas indican, es un Trastorno de la Conducta Alimentaria, una enfermedad psicológica que hoy en día está cogiendo demasiado protagonismo, sobre todo en los jóvenes.

En redes sociales vemos cuerpos delgados y “perfectos”. Vemos cómo los influencers hacen ejercicio y dietas demasiado exigentes para, como muchos de ellos dicen: poder tener un buen, un cuerpo “perfecto”.

Muchos creen que son tonterías y que son cosas que pasan de la noche a la mañana, etapas que en unos meses pasan, pero no es así

Esto le llega a un montón de personas, miles de vídeos con un único mensaje: “estar delgado es sinónimo de salud”. Por culpa de ese mensaje mucha gente cree que es así, que si no baja de peso no va a ser aceptado en la sociedad. Y hay veces que no son solo las redes sociales con los influencers, sino también los propios familiares y amigos, que siempre tienen un comentario al respecto de si comes mucho o poco, si has subido o bajado de peso, si deberías hacer más o menos ejercicio. Así llegamos a los trastornos de este tipo en el que el cerebro convence de algo que no es verdad, de tener un cuerpo que es horrible, de que por culpa de no tener un cuerpo “perfecto” no queda bien un tipo de ropa. Lleva a saltarse comidas y provocarse el vómito, a hacer dietas que son de ayunar más de la mitad del día o a no comer en 24 horas, a no sentirse suficiente, a pensar en ideas descabelladas para conseguir ese cuerpo.

Lo peor es que lo estamos normalizando. Muchos creen que son tonterías y que son cosas que pasan de la noche a la mañana, etapas que en unos meses pasan, pero no es así. La gente con ese tipo de trastornos necesita ayuda psicológica. Necesita que la gente de su alrededor la apoye, no que le diga que en unos días se le va a pasar o que no es tan importante. También necesitamos más información sobre todo esto, para adolescentes y adultos en especial. Necesitamos saber cuáles son los síntomas y el porqué pasa todo esto.

Por eso pido que se hable de esto, que no lo tengamos como un tema tabú o una cosa pasajera.

Sara Vanessa Astudillo Díaz

(Ourense)