La cruda realidad

Cuando la fuerza se impone al derecho, se está regresando a tiempos pasados. En un mundo globalizado con normas, para que el respeto mutuo impere sobre otra consideración o interés persiguiendo la paz mundial. Al romper las reglas de juego, se está dilapidando la paz y la justicia universal.

El delito de lesa humanidad, el genocidio, la violación de las normas, con las que se dotó la humanidad, están penadas por el derecho internacional debiendo ser la Corte Internacional la que condene a los transgresores, a los delincuentes, sean estos por violencia, asesinato, rapto o cualquier otra forma que conculque la norma. Si se permite el abuso o el desprecio a esta regulación, nos podemos esperar cualquier cosa.

No podemos dejar de pensar en Cuba, Nicaragua, Colombia, Groenlandia, Palestina y otros. Que la suerte los acompañe, porque la solidaridad del resto de los países se limita a discursos grandilocuentes, pero sin efectividad alguna, temerosos de las represalias del jefe (no se puede enfadar), por lo que, desgraciadamente, están solos ante la bota del Tío Sam.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)