He pensado en escribirte una carta. Faltan días, horas, minutos… para vuestra cabalgata Majestades, pero desde que Abel Caballero empieza con las luces de Navidad en pleno verano, lo mío es aceptable. Yendo al meollo de la cuestión, hoy me lanzo a escribirte. Primero quiero decir que no hice maldades y he respetado, aunque hubo veces que merecía decir alguna verdad, pero me he mordido la lengua, por educación.

He visto cosas que no me han gustado. No me puedo callar, tengo incontinencia verbal. No es que me haga “pipi”.

Querido Baltasar, en el colegio me decían “que era abogada de pleitos pobres”, por defender al débil. El débil a veces no tiene el valor, coraje y fuerza para defenderse, porque lo han machacado o humillado de forma demoledora.

Qué ilusos son Baltasar, los que se dedican hacer daño sin pensar que mañana pueden correr la misma suerte. Además, tengo claro que ustedes Majestades de Oriente no les dejarán regalos, excepto una carretilla de carbón como las que venden las áreas comerciales de bricolaje. Siento tutearte Balta, pero nunca pensé que la maldad del ser humano fuese tan retorcida.

Balta sin más rodeos, pido que los malos malísimos se hagan buenos y así les dejas un regalo, siempre que decidan cambiar de condición. Se dice que se espera más de un malo que de un bueno, pues a ver si se aplican el cuento.

Y a continuación te pido que las altas esferas no se dejen influenciar tanto por el favoritismo y empiecen a observar, escuchar, hacer valer su criterio para algo están ahí. Y descubran que los buenos no son buenísimos, ni los malos malísimos. No se dejen influir, sean imparciales. Y si es que no lo son, Queridas Majestades déjenles un saco de carbón. Si son buenos el mejor regalo: un corazón para poder amar, sentir y dirigir sensatamente, un buen cerebro demostrando la buena inteligencia que se tiene para ejercer y una dosis de coraje para buscar la verdad. Pero aquí nada de bebidas espirituosas, no vaya a ser que se pierdan el norte antes de lo previsto.

Como colofón, solo puedo decir: ¡Feliz día de Reyes querido Baltasar!

Alexia Rodríguez Pequeño (Vigo)