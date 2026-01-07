Agradecemento ó persoal sanitario
Agradecemento ó persoal sanitario
Dicían os meus pais que hai que ser agradecidos e recoñecer as cousas ben feitas, e iso pretendo facer con estas liñas.
Despois dun ingreso hospitalario no CHUO de Ourense, de dazaoito días (sanidade pública) na parte nova, na ala sur e atendendendo tamén a un buzón de recollida de suxerencias, vou a transmitilas por La Región.
En primeiro lugar felicitar ó persoal da planta pola imaxinación e creatividade plasmada na decoración navideña con materiais reutilizados na inmensa maioria. Iso amosa ilusión par facer as cousas ben e animar ós pacientes. Quero deixar públicamente e non no buzón unha suxerencia: a seguir así.
En segundo lugar agradecer a todo o persoal de limpeza, médicos e especialmente a auxiliares e enfermeiras/os a súa atención que foi moito máis alá do aspecto sanitario, amosando estas últimas polo trato máis próximo e permanente unha verdadeira vocación e un trato humanitario que non poido esquecer. Serva de exemplo unha anécdota: despois dunha semana dispuña dun ordenador para facer algunhas cousas e tiña interese en ver partidos do meu equipo, o Real Madrid, pero non sabía como facelo, pois ben unha enfermeira sen decirlle eu nada preguntou e instaloume os partidos no ordenador e insoume a facelo. Segunda suxerencia: a seguir así.
Este persoal amosou o seu compromiso coa sanidade pública, así que entre todos traballemos para mantela.
Moitas gracias por todo que foi moito moitos días.
Paco Magide (Ourense)
