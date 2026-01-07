Con frecuencia insiste Luis García Montero en que para decir lo que se piensa antes hay que pensar lo que se dice.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump es aparentemente un iluminado, pero nada más lejos de la realidad. Durante la campaña electoral última yo, que soy especialista en la lengua inglesa, me fijé en la frase que expresó para dirigirse al pueblo americano sobre su proyecto de perforación de las bolsas de petróleo de su país, recalcando en contra de los movimientos ecologistas que volvería la perforación indiscriminada.

Para ello utilizó la frase “Drill baby drill”, y este aforismo es un remedo de la canción de Bruce Springsteen Dream baby dream, canción coral que habla de los sueños de progreso y buena voluntad de la juventud. No fue casualidad, lo tenía muy bien pensado. De sobra sabemos que el boss Springsteen es fiel colaborador del partido demócrata de su país. Y Trump no engaña a nadie, era un mensaje directo.

Este mismo efecto es el que muestra Santiago Abascal, es la moda imperante en la actualidad. La responsabilidad de los partidos que se oponen a esta línea discursiva es articular un lenguaje y un modelo alternativo. Es un proyecto que tiene que devolver a la juventud y a la sociedad el mensaje de la canción que he nombrado, esto es, soñad de nuevo y no dejéis de soñar, secad vuestras lágrimas que quiero ver una sonrisa en vuestra cara, abrid vuestro corazón sin temor. Eso dice la canción, y ese es el mensaje que hay que transmitir para cuando toda esta pesadilla deje de estar de moda.

Alberto Quintairos Rodríguez (Ourense)