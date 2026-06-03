Dinero contra valores

No pretendemos inmiscuirnos en las decisiones judiciales, no obstante no deja de llamarnos la atención que cuando alguien, de un partido determinado, es imputado se pone en marcha una campaña de acoso y derribo mediático, social y político, declarando culpable al encausado sin esperar resolución judicial.

Así tenemos el ejemplo de los 18 casos de Pablo Iglesias que fue condenado por la sociedad y los medios, pero fue absuelto por la Justicia. El daño estaba hecho y el objetivo ya logrado.

Hacen más daño las sentencias sociales que las judiciales.

Este panorama lamentable en el que predomina el “tú más”, sólo provoca desafección de la sociedad ante una clase política necesaria, pero excesivamente ambiciosa para lograr el poder y así forrar a los oportunistas y trepas que buscan la política como salida a su desmedida ambición de enriquecimiento personal, utilizando a los electores para lograr su objetivo.

En esta sociedad mercantil en la que incluso se aprovecha con fines lucrativos una marcha femenina contra el cáncer de mama, la compra de mascarillas en la pandemia, así como otros e interminables casos, desde la explotación laboral a la estafa inmobiliaria, nos muestran el mundo en el que nos toca vivir. Estamos rodeados de individuos capaces de cualquier cosa con tal de ganar dinero en cantidades astronómicas. Una casta que no se detiene ante nada, incluso capaz de matar para conseguir sus objetivos lucrativos. Viven eufóricos en un estado de bienestar que les niegan a quienes se lo procuran.

Mientras este estilo de vida esté basado únicamente en el poder, para alcanzar suculentos beneficios económicos, mal nos va a los que pensamos que los valores humanos como la igualdad, la solidaridad, la empatía, el altruismo, la lealtad, deberían marcar una actitud colectiva frente al cruel, implacable e insaciable mercantilismo.

¿Porqué no se sigue el ejemplo de Pepe Mugica?

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)